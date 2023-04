Napoli, Quartieri spagnoli: il riscatto delle donne parte dalla cucina di Foqus

Una “cucina sostenibile”, nata sulla falsariga delle “cucine aperte” libanesi, per dare risalto e visibilità alla professionalità delle donne dei Quartieri Spagnoli di Napoli. È la sfida lavorativa, al via già dal prossimo maggio, che vede come protagoniste circa 20 donne napoletane. Si tratta di ragazze, mamme e persino nonne, dai 30 fino ai 60 anni, che negli ultimi mesi hanno preso parte al corso di formazione in “Gestione delle cucine e dei servizi di ristorazione”, promosso dall’Associazione Muezzin in collaborazione con Foqus e finanziato dalla Regione Campania con risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Alcune donne neanche si conoscevano prima, pur abitando negli stessi vicoli, altre non avevano mai visto una cucina professionale. Eppure nel corso degli ultimi mesi sono diventate una vera e propria famiglia allargata. Status coronato stamane con la consegna dei diplomi di fine corso seguiti dal rilascio dell’importante tesserino Haccp grazie al quale da oggi, insieme alle competenze acquisite durante gli ultimi mesi in cui sono state seguite dall’occhio vigile di Antonello Rinaldi, lo chef delle Cucine Sociali di Foqus, potranno lavorare nelle cucine di un qualunque ristorante. A partire da quello presente nella stessa fondazione dei Quartieri per il quale potranno stabilire autonomamente quando voler lavorare, prenotando, in base agli impegni personali, il proprio turno lavorativo. Per creare così dei personalissimi menù da portare sui tavoli delle Cucine Sociali che affacciano nella Corte dell’Arte di Foqus, una sorta di biglietto da visita tutto culinario.

«Abbiamo iniziato questa avventura per generare un progetto di inclusività per le donne dei Quartieri Spagnoli – ricorda lo chef Rinaldi – Sono entrato in contatto con donne che hanno un’energia straordinaria e tanta voglia di fare. Abituate a preparare da mangiare per le loro famiglie, hanno dovuto fare il salto di scala dalla cucina familiare agli 80 coperti del ristorante. Con questo corso abbiamo contribuito ad ampliare il loro orizzonte di conoscenze conservando le radici che affondano nella cucina tradizionale napoletana».

Per Angelica ad esempio, 32enne e madre di due bimbi nonché laureanda in Lingue all’Università Federico II di Napoli, è stata l’occasione per coltivare il suo sogno nel cassetto, quello di diventare una pasticciera. Ed ora, grazie alle competenze acquisite accarezza anche l’idea di aprire un’attività tutta sua nei Quartieri: «Mi piacerebbe molto – dice - ho sempre amato cucinare. Questo progetto è stata una bella occasione per arricchirmi». La 65enne Maria, invece, dopo aver svolto per anni l’attività di consulente del lavoro ora si dice pronta a rimboccarsi le maniche nel mondo della ristorazione. «È stata un’esperienza anche per mettersi alla prova – motiva la donna - prima non sapevo fare neanche il caffè ed ora grazie a questo diploma potrei persino trovare degli sbocchi lavorativi».

Opportunità che sono state illustrate nel corso della consegna dei diplomi - a cui ha preso parte anche l’assessora alla Scuola, alle Politiche sociali e alle Politiche giovanili della Regione Campania, Lucia Fortini - dagli stessi vertici della Fondazione. «Da tempo – chiarisce Rachele Furfaro, presidente di Foqus - cerchiamo di creare prospettive lavorative per le donne del quartiere su cui da quasi dieci anni insistono le attività della nostra Fondazione. Riconoscere la necessità di conciliare tempi di vita e di lavoro, in base alle esigenze delle donne dei Quartieri Spagnoli, è la sfida di questi tempi e la domanda che emerge da contesti come i Quartieri. Secondo questo progetto, ogni donna lavorerà quando potrà e lo vorrà».

Un lodevole progetto di inclusione sociale che, come ricorda il direttore generale di Foqus, Renato Quaglia, trae origine da una consuetudine mediterranea: «Ci siamo ispirati al modello delle cucine sociali di Beirut – osserva Quaglia - dove le contadine che abitano in collina, quando possono, scendono in città per gestire direttamente, e con i loro prodotti dei campi, la ristorazione di alcuni locali. Da questa esperienza abbiamo ricavato il principio della gestione del lavoro basato sui tempi della vita privata che può non consentire alla donna il tradizionale tempo pieno o continuativo».

Creando difatti «un’iniziativa concreta – evidenzia l’assessora regionale, Lucia Fortini - che mette in pratica la vera essenza del concetto di essere comunità. Un esempio virtuoso di come fare rete e fornire una reale opportunità di lavoro che rispetti necessità ed esigenze di ciascuna lavoratrice. La Regione Campania sarà sempre al fianco di imprese, associazioni, professionisti, realtà del territorio per sostenere progetti che creino opportunità, consentano alle donne di emanciparsi, condividere esperienze ed essere libere».