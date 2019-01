Frane e infiltrazioni, due strade negate: triangolo dei crolli nel centro storico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 13 Gennaio 2019, 08:30

Cresce l'allarme tra Montesanto e Quartieri Spagnoli, nel triangolo delle voragini. Via Scura e via Ventaglieri sono ancora off limits dopo i crolli del 18 novembre e del 19 dicembre. Un palazzo è tutt'oggi sgomberato: «Mancano ancora i certificati di eliminato pericolo» dice Francesco Chirico, presidente della seconda municipalità. Durante un incontro tra residenti spaventati, Abc e parlamentino, è stato chiesto «un monitoraggio completo dei sottoservizi di Montesanto». L'azienda assicura che farà il possibile e che «nel 2019 sono previste a bilancio sostituzioni di condotte».