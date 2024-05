Napoli, EasyPark alla Stazione Centrale: previsti 25 nuovi parking hub per il 2024

Da oggi, grazie all'accordo tra EasyPark e Fs Park, società del polo urbano del gruppo FS, i viaggiatori delle stazioni ferroviarie di Cagliari, Padova, Varese, Salerno e Napoli Centrale P1 e P2 avranno accesso a un innovativo servizio di parcheggio.

In questi nuovi parking hub sarà possibile effettuare il pagamento della sosta attraverso l'app EasyPark, permettendo di accedere, pagare e uscire dal parcheggio in modo completamente automatico, grazie al riconoscimento della targa. In questo modo vengono eliminati l’uso di biglietti, la necessità di fare code alle casse e il pagamento in contanti.

L’introduzione del servizio EasyPark nei parking hub segna l’inizio di una partnership strategica in costante evoluzione e rappresenta un passo avanti verso un nuovo modello di mobilità più sostenibile, con un focus crescente sulla digitalizzazione.

Con l'obiettivo di attivare il servizio in 25 parking hub entro il 2024, i due player si propongono di rendere l'esperienza di parcheggio non solo più comoda, ma anche più sostenibile e digitale.