Napoli, Edenlandia parte col botto: 1.200 ingressi nella prima mattina

Giovedì 26 Luglio 2018, 15:27

Dopo il clamore degli ultimi giorni e la grande festa di ieri sera, il parco di Edenlandia riapre le sue porte alla città. La serata inaugurale ha fatto registrare il tutto esaurito dopo poche dall’annuncio ufficiale, ma anche la prima mattinata di ingressi è stata un successo. Oltre 1.200 presenze sono state registrate dalle 9 alle 12.Grande soddisfazione tra i cittadini che questa mattina, nonostante il caldo hanno affollato il lunapark, trovando al suo interno tutta la storia di Edenlandia ma anche tante novità.«Questo luogo rappresenta la nostra infanzia - dichiarano ai cancelli - ed ora è bellissimo poterci ritornare con i propri figli. Non c’è parco in città più rappresentativo di questo e certamente sarà così anche per i bambini di oggi. All’interno abbiamo trovato gran parte delle vecchie attrazioni ma anche tante giostre nuove. Quello che ci aspettavamo è esattamente quello che abbiamo trovato. La vecchia Edenlandia che torna a far sorridere una città che non aspettava altro che rivivere appieno il suo parco dei divertimenti».