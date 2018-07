Edenlandia, boom al via: 3.500 nel primo giorno al parco giochi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 27 Luglio 2018, 08:00

Ti accorgi che Edenlandia è rinata non appena ti affacci nella strada, da sempre adibita a parcheggio, che porta al parco delle giostre e a quello degli animali, fino all'altro giorno desolatamente vuota e oggi piena di auto.Da questo che era diventato un viale del tramonto oggi s'intravede l'alba di un giorno nuovo. Un giorno buono, il primo di una storia che è cominciata ieri.Dopo un lungo e mesto letargo, alle 9 del mattino i cancelli che danno sugli archi bianchi di mussoliniana memoria tornano a spalancarsi. Molti dei quaranta dipendenti riassunti a tempo pieno e indeterminato dalla nuova proprietà si commuovono. «Ho pianto, ma con discrezione», ammette Marco Russo, 54 anni, trenta dei quali vissuti dentro Edenlandia. «Stavamo aspettando questo giorno da molto tempo, vedere questi viali deserti era una sofferenza. Ma oggi - dice - sono felice. Tra tanti imprenditori che hanno fallito, dopo infiniti cambi di compagine societaria, la famiglia Vorzillo è l'unica che ha creduto veramente in questa sfida con passione e determinazione», dice Russo.Quando intorno alle dieci i primi visitatori varcano la soglia, l'oasi dei bambini è già un carosello di suoni e colori, con le ballerine a danzare sul palco sulle coreografie in stile Vecchia America e i cinque personaggi di Edenlandia (la Principessa, il Pirata, il Maniero, il Cowboy e Lord Sheidon) intenti ad improvvisare coloratissime parate per i viali, coinvolgendo i piccoli visitatori. La giostra, finalmente, è ripartita.«Siamo venuti a curiosare. Certo, anche prima c'erano delle pecche, ma i ricordi dell'infanzia sono sempre belli», spiega Claudia Blasone, che ha portato suo figlio Antonio, 11 anni, a riscoprire l'Edenlandia. «L'ultima volta che è venuto qui ne aveva tre», ricorda mamma Claudia.