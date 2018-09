Edenlandia, chiuso ponte sulla Cumana. L'Eav al Comune: «Vogliamo chiarezza»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 7 Settembre 2018, 10:30

Chiude il ponte che sovrasta la stazione dell'Edenlandia della Cumana, il Comune di Napoli non avvisa l'Eav e l'azienda di trasporti scrive all'ente: «Diteci se è sicuro e se i treni possono continuare a passare». Disagi, dunque, per i pendolari che solitamente utilizzano la fermata Edenlandia della Cumana: il ponte che collega via Diocleziano con viale Kennedy, infatti, consente di passare da una parte all'altra della stazione.La sua chiusura, dunque, costringe i viaggiatori a fare un lungo giro a piedi e a modificare orari e abitudini. Proprio per questo le lamentele sono arrivate all'indirizzo dell'Eav: in tanti, infuriati, hanno chiesto spiegazioni sulla chiusura improvvisa del cavalcavia. La maggior parte ha utilizzato i social network (che Eav gestisce con una certa efficienza, garantendo risposte piuttosto rapide), ma molti hanno anche telefonato al numero verde dell'azienda. Altri si sono rivolti all'Urp che si trova alla stazione di Montesanto. I sigilli al ponte sono arrivati da un giorno all'altro, agli inizi del mese di settembre, senza alcun preavviso. Nell'ambito di una serie di controlli per verificare la sicurezza delle strutture e dei manufatti, il Comune di Napoli ha ritenuto opportuno bloccare il transito dei pedoni sul ponte dell'Edenlandia, evidentemente dopo una serie di sopralluoghi e in attesa degli interventi di messa in sicurezza.