Cinquemila adesioni in meno di dodici ore: Edenlandia fa sognare i napoletani

Sabato 21 Luglio 2018, 10:30 - Ultimo aggiornamento: 21-07-2018 10:30

Nove mesi di grandi lavori, attrazioni nuove e un parco completamente ristrutturato che in meno di dodici ore ha già fatto contare oltre cinquemila groupon. Sono questi i numeri della “nuova” Edenlandia che giovedì riaprirà al pubblico dopo sette anni di stop. Un lunapark tutto rinnovato che unisce alla storia le ultime grandi novità in ambito di attrazioni e intrattenimento.«È un grande risultato per noi - commenta Gianluca Vorzillo, amministratore unico di Edenlandia - e siamo soddisfatti e felici. È tutto pronto per la riapertura: dalle graffe alle giostre, ogni cosa è stata pensata per restituire ai napoletani il loro parco giochi. Viviamo di grandi flussi turistici in una città sempre più in fermento e riaprire un punto di attrazione come questo è importante anche da questo punto di vista».