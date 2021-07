«Emergenza al Cardarelli, perché donare il sangue» | Lo spot con Paolantoni

Francesco Paolantoni dice d'un fiato: «Il Cardarelli è in emergenza, donare il sangue significa dare una speranza di sopravvivenza a tutti i malati di leucemia e di talassemia che hanno bisogno di trasfusioni continue. Ce n’è bisogno ora». Il comico diventa così testimonial della campagna lanciata dall'ospedale con l'obiettivo di fronteggiare una situazione drammatica. Al calo di volontari, che sempre si registra in estate, si aggiunge il timore di contagio del coronavirus durante la pandemia. «Per questo - sottolinea il manager Giuseppe Longo - facciamo appello alla generosità dei cittadini che hanno dai 18 ai 60 anni e pesano almeno 50 chili», i requisiti richiesti.

Due infermieri, Chiara Prota e Enrico Scotto di Perta, attori per un giorno, interpretano il sentire comune: grandi slanci e repentini tentennamenti. E i direttore sanitario Giuseppe Russo è la voce fuori campo, che precisa: «Il nostro centro trasfusionale, al pianoterra del padiglione E, è distaccato da qualunque altro designato alla degenza Covid. E i nostri protocolli di sicurezza sono consolidati». Insomma, non c'è pericolo. «Ma, senza la solidarietà, è difficile garantire l'assistenza a tutti. Il sangue serve anche per gli interventi chirurgici», rimarca Maria Criscuoli, primario facente funzioni che dà la misura di una situazione già critica: «Tra il 2020 e il 2021, nel periodo che va da gennaio a giugno, le sacche raccolte sono passate da 15285 a 10789. Ma sono aumentati i pazienti, da 14780 a 18814».

Oltre allo screening gratuito, con i principali esami ematici e infettivologici, si può richiedere e ottenere un test sierologico prima del prelievo, e fissare in anticipo l'appuntamento in modo da evitare attese. La struttura è aperta tutti i giorni dalle 8 alle 12, tranne i festivi. Per info e prenotazioni: 3316702222 (linea attiva dalle 8 alle 16). Il sito web sul sistema trasfusionale in Italia è accessibile al seguente link.

m.p.