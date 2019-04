Napoli, è emergenza rifiuti: cumuli di spazzatura in fiamme a Chiaia

Mercoledì 10 Aprile 2019, 19:26

Chissà se Salvatore Di Giacomo, lui che di Napoli ha scritto le più belle pagine di poesia, tessendone le lodi fino alla morte, avrebbe mai immaginato che laddove il suo cuore cessò di battere e lì vi fu apposta una targa, quasi un secolo dopo, la stessa avrebbe fatto da sfondo alla monnezza. Siamo in via San Pasquale a Chiaia, la chiamano la Napoli “bene”, quella che è il biglietto da visita a mó di salotto di una casa, in questo caso di una città. Napoli, appunto. Eppure se di Napoli si dovesse giudicarne il salotto, ovvero quel crocevia di strade da Chiaia a Posillipo, passando per San Pasquale, appunto, da quel salotto si fuggirebbe. A gambe levate. Le foto scattate stamattina a pochissimi passi dal Lungomare, e dalla blasonata via Dei Mille, descrivono molto più delle parole l’amarezza dell’abbruttimento incivile che fa l’uomo della sua terra: cassonetti dati alle fiamme e spazzatura riversa sul marciapiede di cui non è affatto difficile immaginare la puzza nauseante.A una manciata di settimane dalle Universiadi 2019 è così che Napoli pare accingersi ad accogliere il Mondo che arriverà e prima ancora arriveranno i lunghi ponti tra Pasqua e il Primo Maggio, durante i quali la città sarà piena, anzi strapiena, di turisti, quelli che per restare e visitarla dovranno pure pagare di più per la tassa di soggiorno, anche se il soggiorno comprende uno slalom tra la monnezza. Insomma, il pensiero va veloce a quando tra le foto ricordo degli stranieri era immancabile quella con sfondo spazzatura durante i mesi dell’emergenza. E che sarebbe dovuto restare, appunto, solo un lontano ricordo. E se tra gli alti piani si discute di termovalorizzatori, differenziata e costosi viaggi all’estero, nel concreto questo è ciò che succede in città e che ben rende l’idea che di certi salotti sia rimasta solo la tappezzeria e pure mal tenuta e che Napoli, da Posillipo a Ponticelli, è sì tutta meravigliosa pur nelle sue molteplici diversità ma che gli incivili sono davvero tutti maledettamente colpevoli e tutti maledettamente uguali, nonostante ciò che ne scrivesse Di Giacomo, lui che almeno, si è risparmiato la bruttura di vedere così ridotta Napoli, sua eterna musa.Ma al peggio non c’è mai fine e basta fare qualche passo più avanti per aggiungere allo schivo della spazzatura anche la strafottenza delle plateali e tristemente abituali, violazioni del codice della strada, ambo i lati della via, dove due camioncini di due note aziende, sono parcheggiati parallelamente sulle strisce pedonali. Il colmo. Insomma, povero Di Giacomo, certo, ma anche poveri napoletani, quelli civili, s’intende.