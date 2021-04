Estate 2021, riparte la linea veloce da Napoli Mergellina per le Eolie

Voglia di vacanze. A Napoli Snav interpreta la voglia di normalità degli italiani che va di pari passo con il desiderio di sfuggire alla routine quotidiana per godersi qualche giorno di vacanza, magari in una località che offra scorci e panorami mozzafiato. E così a partire dal 29 maggio la compagnia di navigazione ha deciso riprendere il collegamento veloce da Napoli Mergellina per le Isole Eolie.

Sarà possibile raggiungere in poche ore le isole di Stromboli, Panarea, Salina, Vulcano, Lipari e viceversa ogni venerdì, sabato e domenica nel mese di giugno, tutti i giorni nei mesi di luglio, agosto e settembre. A diffondere la notizia è direttamente la società attraverso un comunicato nel quale si sottolinea anche che "in occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno per poter utilizzare al meglio questo primo ponte estivo, Snav propone le partenze supplementari del primo giugno e 2 giugno".

L'apertura di fine maggio intercetta un chiaro segnale di ripresa della domanda turistica e una marcata tendenza a programmare le vacanze 2021 entro i confini nazionali. "Le 7 isole dell'arcipelago Eoliano, che rientrano tra i 55 siti naturalistici italiani riconosciuti dall'Unesco nella World Heritage List, propongono - è scritto nella nota - una variopinta offerta di spiagge, paesaggi, itinerari e vita notturna, rappresentando la meta ideale per evadere finalmente verso una meritata vacanza".

"Abbiamo tutti bisogno di vivere una ritrovata normalità in piena sicurezza, con la massima flessibilità e prezzi vantaggiosi. I nostri servizi rispettano le più rigorose misure di prevenzione e, con la formula Zero Penali, offriamo anche la libertà di cambiare i piani di viaggio fino a 48 ore prima della partenza, con rimborso totale del prezzo in caso di cancellazione", riferisce Giuseppe Langella, amministratore delegato Snav.