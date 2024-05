Napoli, erba oltre un metro nel parco di Ponticelli: zero decoro da mesi

Erba alta, anzi altissima, nel parco municipale "Sergio De Simone". Nessuna cura per il polmone verde di Ponticelli dove le aiuole sono infestate di verde cresciuto rigoglioso. Zero manutenzione dall'autunno quando sono andate via le squadre di ex Bros che per diversi mesi hanno "adottato" il parco ma senza risolvere vecchie criticità.

In effetti, quello finanziato dalla Regione Campania è stato un progetto "a metà". In poco meno di due anni sono stati recuperate alcune parti delle recinzioni divelte, sono state installate nuove panchine, potati gli alberi e piantate alcune essenze. Ma non c'è alcuna traccia del nuovo impianto di illuminazione né della videosorveglianza che - stando agli atti - avrebbero dovuto servire la struttura pubblica di Ponticelli posta a ridosso di due scuole, della biblioteca comunale e di numerose abitazioni. Intanto, a distanza di pochi mesi dal trasferimento del personale regionale nessuno si occupa della gestione quotidiana del bene affidato alla VI Municipalità del Comune di Napoli che amministra i quartieri Ponticelli, Barra e San Giovanni a Teduccio. É importante precisare che l'ente di prossimità non ha giardinieri a disposizioni che possa intervenire ed è in attesa di risposte e risorse da parte di Palazzo San Giacomo.

Se tutte le aiuole sono invase da erbacce - cresciute anche oltre un metro - non va meglio per i vialetti sporcati da terreno, cartacce e altri piccoli rifiuti. Non risolti, nonostante denunce pubbliche e segnalazioni, nemmeno i dissesti lungo i percorsi pedonali né i danni delle diverse panchine in muratura. Alla mancanza di cura e manutenzione si aggiungono le ricadute degli atti vandalici più volte registrati nel corso degli ultimi mesi.

Se si escludono iniziative di pulizia del verde messi in campo da cittadini e volontari - come quelle per le recenti festività pasquali - nessuno ha preso a cuore le condizioni del polmone di Napoli Est che è accessibile anche nelle ore di chiusura grazie a diversi varchi nella recinzione in prossimità degli ingressi su via Prota Giurleo, via Alfani e via Franciosa, in una zona di Ponticelli ad altissima densità abitativa e nella quale emerge il forte bisogno di spazi per lo svago e lo sport.

La particolare incuria in cui versa il parco di Ponticelli - intitolato a una giovane vittima dell'Olocausto - porta molte famiglie a snobbare la struttura e, quindi, ad abbandonarla definitivamente al suo difficile destino.