Napoli, Errico Porzio inaugura la nuova pizzeria sul lungomare: «Le nostre 16 attività danno lavoro a più di 350 persone»

Gran folla sul lungomare di Napoli per l'inaugurazione della nuova pizzeria di Errico Porzio. Il maestro pizzaiolo lo aveva annunciato sui canali social, mostrando in anteprima il nuovo locale ed ironizzando sulla data di apertura:

«Sì avete capito bene, venerdì 17 marzo. Perché noi siamo più forti delle dicerie e delle superstizioni, siamo più forti dei malocchi. E allora voglio vedere il lungomare invaso da persone». E così è stato. In tanti hanno partecipato al taglio del nastro della nuova pizzeria. Un ristorante disposto su due piani con ben 350 posti a sedere - tra le sale interne e quella esterna - e tre forni che già dalla prima sera hanno sfornato centinaia di pizze. Un'apertura che festeggia il successo di questi anni di duro e onesto lavoro, ma che al contempo annuncia anche una nuova sfida per l'amato pizzaiolo: da ora il suo locale dovrà competere con la sfilata di pizzerie presenti in via Partenope. «In questo locale ho voluto racchiudere tanti ricordi perché, anche se dovrebbe simboleggiare un punto di arrivo, per me rappresenta un punto di partenza», sottolinea il maestro pizzaiolo, Errico Porzio.

Un'inaugurazione che abbraccia tante novità, tra cui, anche un'iniziativa solidale stretta in collaborazione con l'associazione Angeli di strada Villanova: «La scritta Cca' se magna e nun se pav' - esposta sulla parete della seconda sala - non è casuale: qui verranno tante persone che mangeranno gratis - continua a spiegare Porzio - Abbiamo voluto destinare i tavoli presenti su questo palchetto, a chi non può permettersi di mangiare una pizza sul lungomare di Napoli. Un'iniziativa messa in campo anche per ricordare il mio grande amico Andrea, un pizzaiolo tragicamente scomparso con cui sono cresciuto. Era proprio lui a dire sempre questa frase in ogni sua battuta». Così continua la collaborazione solidale tra l'associazione Angeli di strada Villanova e la pizzeria di Errico Porzio: «Abbiamo cominciato anni fa con la sede storica di Porzio - quella in via Cornelia dei Gracchi - qui ogni lunedì prendiamo 40 pizze fritte, appena sfornate, per distribuirle ai meno fortunati - ricorda Marcello Ciucci, presidente dell'associazione Angeli di strada Villanova - Questa è una collaborazione che ci onora perché sono 10 anni che l'amicizia con Errico si cimenta a dare una mano a chi è meno fortunato di noi. Ed oggi, la splendida idea di Errico, si concretizza attraverso la corresponsione di un ticket che distribuiremo non soltanto a chi incontreremo per strada, ma anche alle famiglie meno fortunate; un voucher che si estenderà anche ai ragazzi con disabilità, quindi colgo l'occasione per ringraziare anche altre associazioni come quella di Toni Nocchetti - Tutti a scuola - e l'assessorato alle politiche sociali per aver fatto parte di questa iniziativa solidale», conclude Marcello Ciucci presente all'inaugurazione insieme a Marika Cafiero, cofondatrice dell'associazione.

Anche il menu presenta alcune novità. Oltre a dedicarne uno per le famiglie meno abbienti, Porzio anticipa che a breve sfornerà una prelibatezza alquanto speciale: «Si chiamerà Ricomincio da tre e sarà la pizza dello scud...etto. Se tutto va bene la lanceremo verso fine marzo (inizio aprile)». Ad oggi le pizzerie di Errico sono sempre più presenti sul territorio cittadino. Negli ultimi anni il suo business ha avuto modo di crescere ed espandersi in diverse zone di Napoli, ma non solo: «Al momento vantiamo di otto pizzerie tradizionali e altre otto attività dedicate alla pizza al taglio - ovvero quelle che fanno parte del format Porzioni di pizza - quindi in tutto sono 16 attività». Una realtà che dà grandi soddisfazioni anche dal punto di vista occupazionale: «La cosa che mi rende più orgoglioso è che siamo riuscita a dare lavoro a più di 350 persone». Ma i suoi progetti non si fermano qui: «Nel 2023 prevediamo di aprire altre 5-6 attività tra pizza al taglio e pizzeria napoletana. Non solo qui in Campania, noi abbiamo già una pizzeria fuori Regione, a Roma, e prossimamente ne annunceremo anche un'altra sempre nella Regione Lazio». Così Porzio rivolge il suo sguardo sempre più verso il Sud Italia: «Tanti cercano d'investire al Nord, mentre io sono innamorato del mio Sud - continua a spiegare svelando qualche possibile meta per le nuove aperture - Mi piacciono le città come Cosenza, Palermo e Bari». Chissà quale sarà la sua scelta finale.