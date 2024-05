Nella notte di ieri, era quasi l’alba del 14 di maggio, un’altra strada di Napoli è sprofondata, travolta dalla forza di un fiume d’acqua vomitato da una conduttura che s’è spaccata d’improvviso, proprio com’è successo al Vomero lo scorso febbraio.

È accaduto al Corso Arnaldo Lucci, all’altezza dell’incrocio con via Padre Rocco, i residenti sono stati svegliati dal gorgogliare dell’acqua che sgorgava direttamente dall’asfalto, poi, d’improvviso il suono cupo del cedimento, e la voragine che ha ingoiato l’asfalto.

Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco. Non hanno potuto fare altro che chiedere l’intervento dell’Abc, la società che gestisce acqua e fognature per bloccare con urgenza quel flusso d’acqua che rappresentava il primo, grande, pericolo. Chiamate di soccorso anche ai carabinieri, che pure hanno raggiunto la zona. Allertata anche la protezione civile cittadina e la polizia municipale che si è occupata dal primo momento, e per tutta la giornata di ieri, della gestione del traffico che, però, non è stato mai bloccato. Disagi limitati per gli abitanti dell’area, con sospensione idrica limitata ai soli momenti della necessaria riparazione e nessun allarme per la tenuta statica degli edifici accosti alla voragine, anche se per qualche tempo s’è temuto che potessero aver subito danni.

Per fortuna l’esplosione della conduttura ha palesato con immediatezza i problemi, evitando, così, che il dilavamento del terreno sottostante potesse allargarsi in silenzio, senza mostrare segni, così come è accaduto al via Morghen dove lo “svuotamento” al di sotto del manto stradale è andato avanti per lungo tempo prima che si manifestasse la voragine che inghiottì due automobili.

In questo caso nessuna vettura è stata coinvolta e non è stato registrato nessun ferito. Gli esperti che sono giunti sul posto hanno spiegato che la conduttura che ha ceduto apparteneva ai servizi dell’acqua potabile ed era, quindi, sotto pressione. La potenza dell’acqua ha creato il vuoto sotto la strada dove, poi, si è verificato lo sprofondamento. Al momento in cui l’asfalto s’è disgregato, al di sotto s’è potuta osservare una vera e propria piscina d’acqua. Drammatiche le immagini registrate dai primi intervenuti dopo le chiamate di soccorso che hanno mostrato un fiume d’acqua che si alimentava dal sottosuolo e, con vigore, allagava il Corso Arnaldo Lucci e la vicina via Padre Rocco.

Gli interventi di riparazione sono stati avviati quando ancora il sole non era spuntato e sono andati avanti per tutta la giornata di ieri con pochi disagi per il traffico che non è stato mai bloccato perché gli operai hanno potuto lavorare nella sola porzione di strada inibita mentre le auto percorrevano la restante parte con un restringimento.

Il tema delle condutture che collassano è in cima alla lista dei progetti di Abc. Sono già stati predisposti, in molte aree della città, a partire dalla zona occidentale, meccanismi in grado di rilevare cali di pressione che segnalano perdite cospicue nella rete dell’acqua potabile. È in corso di realizzazione il progetto per una rete di monitoraggio dedicata anche alle condotte fognarie.