Esplosione ai Quartieri Spagnoli, i movimenti per la casa: «Una sconfitta»

Lunedì 17 Settembre 2018, 18:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non ci giriamo intorno, la morte di Rita e il dramma della sua famiglia sono una sconfitta per tutti noi! La loro solitudine è una sconfitta. È la disperazione che tante volte ritroviamo e che solo la pratica della solidarietà dal basso riesce a lenire». È quanto scrive, in una nota, il movimento «Magnammece O Pesone», promotore della campagna per il diritto all'abitare. «L'appello che facciamo a tutte e tutti quelli che vivono questa condizione è di non restare soli, di chiedere aiuto, di autorganizzarci per lottare insieme, perchè da soli nessuno di noi può molto ma insieme possiamo resistere. Alle istituzioni possiamo solo gridare con ancora più forza e più rabbia l'esigenza di un immediato blocco degli sfratti e degli sgomberi» conclude il movimento.