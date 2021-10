Napoli Est, affidati i lavori per la manutenzione delle scuole: ma le risorse sono poche

Il plesso scolastico di Ponticelli da riaprire e lavori da effettuare in altre scuole della zona orientale di Napoli. Per le problematiche emerse di recente in alcuni edifici dei quartieri Ponticelli, Barra e San Giovanni a Teduccio ci sono a disposizione le (poche) risorse previste per la manutenzione ordinaria.

È di ieri la denuncia pubblica sulla chiusura del plesso di via De Meis dell'istituto comprensivo “San Giovanni Bosco” e l’appello a restituire la struttura agli studenti che sono stati trasferiti in un altro plesso del medesimo istituto con un orario diverso, a rotazione con altre classi della scuola primaria. Con un atto amministrativo gli uffici della VI municipalità del Comune di Napoli hanno affidato i lavori di manutenzione di alcuni edifici di Napoli Est a una impresa utilizzando le risorse stanziate con il bilancio di previsione 2021 che mette a disposizione 45mila euro per le scuole del territorio orientale del capoluogo campano.

Dunque, nei prossimi giorni, dopo i consueti passaggi burocratici, l’impresa potrà allestire il cantiere e lavorare alle numerose criticità riscontrate. Nel plesso di Ponticelli è necessario intervenire sulla condotta fecale così da ripristinare l’utilizzo dei diversi bagni. Altresì bisogna lavorare sulle parti del solaio che mostrano importanti segni di usura e a rischio sfondellamento.

La somma impegnata - per quanto esigua - è necessaria per ripristinare le condizioni di sicurezza nei locali di diverse scuole della zona est di Napoli. Sono numerose le richieste che giungono quotidianamente dai dirigenti scolastici che reclamano la necessità di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria: si tratta perlopiù di problemi dovuti a infiltrazioni di acqua piovana o di impianti elettrici e idrici da rimettere in sesto. In molti altri casi a creare i disagi sono i servizi igienici da riparare.