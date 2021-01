Questione di giorni o di poche settimane per l'avvio dei lavori di riqualificazione delle scale del Bronx di San Giovanni a Teduccio, nella zona orientale di Napoli. Dopo anni di attesa e richieste da parte dei residenti si interverrà sulle parti comuni del complesso residenziale di via Taverna del Ferro per eliminare pericoli e degrado. Parliamo delle palazzine di Napoli Est sulle quali sono state realizzate le opere di street art di Jorit, tra cui l'enorme volto di Maradona.

Il Servizio 'Edilizia residenziale pubblica e nuove centralità' del Comune di Napoli ha affidato gli interventi all'azienda municipalizzata Napoli Servizi per 569mila euro. Si tratta di una parte delle risorse di Cassa depositi e prestiti destinate al programma di recupero e valorizzazione del territorio di Napoli Est. L'importo totale del mutuo è di otto milioni e 555mila euro. Diversi gli interventi previsti su scale e parti comuni delle palazzine: il rifacimento del manto impermeabile dei vani; il ripristino di ringhiere, cancellate, portoni e ballatoi con la sostituzione degli elementi degradati e la riverniciatura; la spicconatura dell’intonaco e la successiva tinteggiatura; nuovi infissi in alluminio anodizzato e vetrate termoisolanti; il rifacimento dell’impianto di illuminazione, la sostituzione dei citofoni e l'installazione delle lampade di emergenza. Previsti anche la rimozione dei pavimenti in ceramica e delle soglie e il rifacimento della pavimentazione in gres porcellanato con superficie antiscivolo.

A eseguire materialmente i lavori sarà il consorzio che, per conto della Napoli Servizi, si occupa della manutenzione degli alloggi popolari del Comune di Napoli. Previsto un ribasso del quarantasei percento «le cui economie verranno riutilizzate per completare le restanti scale del complesso». Dunque, ad essere interessate dai lavori saranno tutte le scale del Bronx di San Giovanni a Teduccio. Il passo successivo per l'apertura dei cantieri è la firma del contratto tra la Napoli Servizi e l’impresa. Negli atti del progetto, redatto dall'azienda municipalizzata, è specificato che per riqualificare le prime cinque scale occorrono 365 giorni. Molto più tempo occorrerà per rimettere a nuovo gli spazi comuni di entrambi gli edifici.

Restano da recuperare i solai - così da evitare le infiltrazioni d'acqua negli alloggi - e gli spazi al piano interrato delle palazzine dove sono stati depositati numerosi rifiuti. Intanto residenti e amministrazione comunale dialogano per la completa riqualificazione del Bronx di Napoli Est con tre ipotesi da valutare: ristrutturazione delle due “stecche”, la loro demolizione oppure la riqualificazione di una di esse. Scenari che hanno tempi lunghissimi considerando che bisogna trovare una soluzione abitativa per circa mille persone e individuare le risorse economiche necessarie.

