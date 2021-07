Non è stato ancora allestito il cantiere per lo smantellamento del cavalcavia di via delle Repubbliche Marinare, nella zona orientale di Napoli. L'inizio degli interventi era previsto per maggio, poi “rinviato” a fine giugno. Ad oggi non c'è ombra di operai e mezzi: è quanto appurato dai consiglieri municipali di Napoli Est nel sopralluogo odierno.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati