Napoli Est, attraversamenti più sicuri a Barra. E ancora lavori in via Ottaviano

Pericoli e degrado riguardano diverse strade di Napoli Est. Si mette mano nel quartiere Barra dove da tempo è necessario rispondere all'esigenza di maggiore sicurezza e decoro in via Gerardo Chiaromonte, strada quotidianamente attraversata da migliaia di veicoli e pedoni.

La strada di Barra è al centro del progetto che prevede la riqualificazione del tratto davanti l’ingresso della Vesuviana con attraversamenti in sicurezza e la sistemazione di bidoni della raccolta differenziata. Una misura utile per rimuovere i pericoli vista la particolare usura che riguarda gli attraversamenti esistenti, così come evidenziato da Il Mattino in autunno. L'intervento rientra tra i progetti di manutenzione ordinaria della viabilità di quartiere approvati in Consiglio comunale nei mesi scorsi: essi riguardano l'arredo urbano, l'impiantistica e le pavimentazioni di carreggiate e marciapiedi. Via Chiaromonte, oltre a consentire l'accesso alla stazione 'Barra' e al presidio sanitario di Napoli Est, è fondamentale per la viabilità della zona visto il complesso cantiere che riguarda via delle Repubbliche Marinare: su di essa, infatti, confluiscono i veicoli in direzione Napoli centro che, proprio per i lavori in corso da tempo, sono costretti a deviare in strade secondarie, spesso generando rallentamenti e ingorghi.

Si lavora anche nell'adiacente quartiere di San Giovanni a Teduccio per la riqualificazione dell'asse costiero. Slitta ancora chiusura degli interventi che riguardano via Comunale Ottaviano: il cantiere andrà avanti almeno fino al 10 marzo così come deciso con una ordinanza del Comune di Napoli. L'impresa esecutrice, infatti, ha richiesto l’ulteriore tempo necessario «per la risoluzione delle interferenze con i sottoservizi rinvenuti». Restano in vigore, quindi, le misure previste già da due settimane: nel tratto di via comunale Ottaviano compreso fra via Ferrante Imparato e corso San Giovanni a Teduccio è stato imposto il divieto di transito veicolare - tranne per i residenti - e il divieto di sosta. Il tratto non interessato dai lavori è diviso in due corsie con senso di marcia contrapposto con limite di velocità di 20 chilometri orari.

Non gli unici cantieri nella zona orientale di Napoli: mezzi e operai sono a lavoro in più punti dei tre quartieri in progetti diversi. Altre aree saranno interessate dagli interventi di riqualificazione previsti in occasione del Giro d'Italia 2023.