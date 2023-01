Napoli Est, al via le gare per polo delle famiglie e più illuminazione a Ponticelli

Sicurezza, decoro e rigenerazione urbana. Si lavora per mettere in campo alcuni interventi a Ponticelli, quartiere nella zona orientale di Napoli, che avranno importanti ricadute sulla qualità della vita dei residenti: dall'illuminazione pubblica al nuovo polo per le famiglie fino al porta a porta per una migliore gestione dei rifiuti di Napoli Est.

Il progetto per illuminare diverse strade della periferia orientale finora al buio è a un passo dal cantiere. L'iter è iniziato nel 2020 per giungere al progetto esecutivo da 350mila euro proprio nelle ultime settimane. Esso riguarda alcune strade dei quartieri Barra, Ponticelli e Poggioreale (ma anche Pianura e San Carlo all'Arena). Gli interventi risultano fondamentali per assicurare sicurezza a pedoni, veicoli e residenti dopo anni di attesa.

I fondi del PNRR permetteranno, invece, di rigenerare gli spazi inutilizzati di una scuola nel rione Conocal di Ponticelli, noto complesso di case popolari. Un'ala dell'istituto comprensivo 88° Eduardo De Filippo in via Flauto Magico sarà recuperata avendo a disposizione un milione e 115mila euro. Si immagina di realizzare spazi per giovani e famiglie per contrastare povertà educativa e altre forme di disagio. Una ludoteca per i piccoli, spazi per sport, percorsi di teatro, cineforum, momenti di musica, ballo e arti grafiche. Nuove opportunità anche attraverso una falegnameria, uno sportello di ascolto e spazi da dedicare alle donne da realizzare nel polo aperto al quartiere.

Per entrambi gli interventi sono state avviate le procedure per scegliere un'impresa idonea. Intanto si lavora per concretizzare l'estensione della raccolta differenziata nei quartieri Barra, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio così come previsto dal progetto di circa dieci milioni di euro finanziato da Regione Campania e dall'azienda comunale Asìa Napoli. In queste settimane si lavora per consentire l'acquisto di veicoli e attrezzature indispensabili all'avvio del servizio che risulta necessario per assicurare igiene e decoro garantendo alle famiglie la possibilità di differenziare i materiali anche in vista della futura costruzione di impianti, come il biodigestore previsto proprio in via De Roberto a Ponticelli.