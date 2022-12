Da tre lustri a San Giovanni a Teduccio attendevano il risanamento delle tre spiagge - siamo nell'area est nel pieno del Golfo di Napoli, arenili incastrati tra il Vesuvio e il Miglio d'oro - aspettava i soldi per iniziare la bonifica degli arenili. Dopo oltre 15 anni il momento sembra arrivato. Perché il Comune ha rimesso in piedi un accordo con il Governo, stiamo parlando di quello a guida Mario Draghi, che ha portato nelle casse 35 milioni. Briciole rispetto ai 158 stanziati per quell'area a suo tempo. In questo contesto si inserisce la delibera che oggi arriva in Consiglio comunale dove verranno stanziati 150 mila euro per «l'aggiornamento della caratterizzazione» degli arenili. Nella sostanza i test per verificare il grado di inquinamento della sabbia con il sogno malcelato del Comune di restituire quelle spiagge ai napoletani già per la prossima estate. A lavorarci è stato l'assessore al Mare Paolo Mancuso. Le tre spiagge di San Giovanni - finalmente - saranno bonificate. Un risanamento che si innesta nel più vasto programma di rilancio che interessa tutta l'area est della città dove stanno insistendo anche investimenti internazionali. E dove il Comune ha già messo in campo una Variante al Prg. Incredibilmente da 15 anni erano bloccati 158 milioni, l'assessore ne ha sbloccati - per ora - poco più di 35 dopo un grosso e faticoso lavoro con il ministero della Transizione Ecologica retto all'epoca dal ministro Roberto Cingolani con il quale è stato firmato un nuovo accordo a giugno già registrato a luglio anche dalla Corte dei Conti. La sostanza è che il sindaco Gaetano Manfredi e la sua squadra non si aspettano sorprese negative dal nuovo Governo, vale a dire il ritiro dell'accordo di programma e dei fondi. Anzi la speranza è che quella cifra di 158 milioni possa essere destinata a Napoli nella sua interezza. Del resto il sito di Napoli è est è un Sin - Sito di interesse nazionale - esattamente come lo è Bagnoli. Zone da bonificare. È stata così definita una procedura di massima rapidità per procedere con l'attività avviata «per una preliminare indagine delle sabbie: con i primi risultati potranno essere svolte necessarie analisi di rischio in vista di un successivo, più ampio intervento, finalmente programmato e finanziato per il risanamento del territorio».

L'assessore Mancuso la storia l'ha già raccontata: «Esiste un accordo di programma con il ministero dell'Ambiente dal 2007 dal valore di ben 158 milioni, di quei soldi alcuni sono stati persi altri stiamo cercando di recuperarli. Abbiamo così ripreso in mano l'accordo ottenendo finanziamenti per le spiagge di San Giovanni, circa 2 chilometri di linea di costa» dichiarò alla vigilia del nuovo Accordo di programma quadro. Dal Comune fanno sapere che «Quando siamo andati a mettere mano alle spiagge abbiamo visto che la situazione era pregiudicata per l'inquinamento, così l'Autorità portuale ha deciso che le spiagge non sono più accessibili, quindi abbiamo il paradosso che facciamo la caratterizzazione per la bonifica e ci troviamo le spiagge chiuse quando sono state aperte fino a poco tempo fa». Nessuna polemica con l'Autorità portuale - ci tengono a sottolineare da Palazzo San Giacomo - con la quale c'è massima collaborazione ma è un dato di fatto». Come stanno allora le cose adesso? Tutto dipende dai risultati dei test in vista della possibile utilizzazione delle stesse in estate. Si ricorderanno certamente al riguardo le polemiche sulle spiagge pubbliche dell'estate scorsa a numero chiuso, perché la domanda era forte rispetto alle disponibilità. Giova sottolineare ancora che quello di San Giovanni a Teduccio, come Bagnoli, è un Sin e i rapporti con il Governo non erano ottimi e probabilmente non lo sono ancora. Non per colpa dell'attuale amministrazione, ma piuttosto per i fondi non spesi in 15 anni che anno leso la fiducia verso le istituzioni locali. I tecnici del ministero avevano individuato il Comune quale soggetto attuatore della bonifica e il fatto che non fossero arrivati progetti per il risanamento ha fatto sì che San Giovanni ha ancora le spiagge da bonificare e a Roma non hanno più tanta fiducia in Palazzo San Giacomo. In 15 anni non è stato speso un euro e questo è emblematico di qui il taglio - auspicabilmente temporaneo - dei fondi.