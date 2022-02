Napoli Est, caditoie liberate dall'asfalto: torna il decoro a Ponticelli

Strade da rifare: si corre ai ripari dopo i pasticci. Gli operai sono tornati nuovamente in via Principe di Napoli, la strada di Ponticelli, quartiere nella zona orientale di Napoli, interessata da un intervento di rifacimento della carreggiata. Nei giorni scorsi Il Mattino ha sollevato il caso raccontando le perplessità dei residenti: molte caditoie erano state letteralmente asfaltate dal nuovo manto e molte griglie risultavano intasate dal materiale di risulta dei lavori.

APPROFONDIMENTI ITALIA Napoli, lavori sulla strada di Ponticelli IL DISASTRO Napoli Est, basoli saltati in corso Sirena: annunciati i lavori... LA SCUOLA Nuove regole scuola a Napoli, le nuove disposizioni in una lettera...

A distanza di pochi giorni - e dopo la segnalazione agli uffici competenti del Comune di Napoli - molte caditoie sono state liberate dai detriti e il manto di asfalto "superfluo" è stato tagliato e rimosso. Dunque, è stata ripristinata la normalità per garantire sicurezza e decoro alla strada interessata quotidianamente dal passaggio di migliaia di veicoli, anche mezzi pesanti, che confluiscono specialmente dalla trafficata via Argine. Intanto, gli interventi di rifacimento hanno riguardato anche il tratto seguente, ovvero via Provinciale Botteghelle di Portici, anch'esso asfaltato con un nuovo tappetino. Su entrambe le strade è stata rifatta la segnaletica orizzontale con le strisce a limite della carreggiata e quelle per l'attraversamento pedonale. Resta molto da fare per mettere in sicurezza i marciapiedi - spesso dissestati perché utilizzati impropriamente per la sosta dei veicoli - e per ripulire tutti i pozzetti e i tombini lungo la strada che mette in collegamento il centro storico con la zona di Porchiano e con quella del rione Incis.

Segnaletica rifatta anche lungo via Bartolo Longo, altra strada per la quale sono state chieste verifiche dopo i lavori pubblici realizzati nei giorni scorsi. In particolare, da rivedere alcune circostanze anomale, come il il dislivello tra manto stradale e alcuni tombini e la parziale otturazione di alcune caditoie. Questa e altre strade di Napoli Est rientrano tra quelle rimesse in sesto attraverso un progetto per la spesa complessiva di 83mila euro. Dal nuovo manto stradale alla riparazione dei tratti dissestati dei marciapiedi, alla messa in sicurezza di caditoie e tombini alla nuova segnaletica orizzontale.

A proposito di lavori sulle strade dell'area orientale lunedì 14 febbraio saranno avviati alcuni interventi di messa in sicurezza di corso Sirena a Barra. Fino al 19 si opererà nel tratto compreso tra via Suor Maria della Passione e piazza Crocella con divieto di transito per i veicoli. Dal 21 al 24 il divieto riguarderà il tratto compreso tra via Spinelli e via Suor Maria della Passione. Il divieto sarà in vigore dalle ore 8 alle 17 e non riguarderà i veicoli dei residenti né i titolari dei passi carrai. L'intervento - richiesto dall'ufficio tecnico della VI municipalità e curato dall'azienda comunale Napoli Servizi - è indispensabile per ripristinare i numerosi dissesti lungo la carreggiata così da eliminare situazioni di pericolo per pedoni e veicoli e le circostanza di fatiscenza che mettono in ginocchio il centro storico. Dunque, non lavori di manutenzione straordinaria o di riqualificazione, come erroneamente diffuso su alcuni social network, per i quali è necessario attingere nuovi fondi, probabilmente tra i progetti candidati alle risorse europee.