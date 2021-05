Napoli Est, campetto nuovo a San Giovanni ma il manto è già «saltato»

Il manto del campetto polivalente appena riqualificato ha già diversi dislivelli prima ancora di essere utilizzato. É quello dell'impianto sportivo pubblico di via Pazzigno a San Giovanni a Teduccio, quartiere nella zona orientale di Napoli, interessato da lavori finanziati dal Comune di Napoli per ripristinare sicurezza e decoro negli spazi che accolgono specialmente giovani.

In particolare - come evidenziato nella relazione finale e nel certificato di regolare esecuzione dei lavori approvati formalmente a fine aprile - nell'impianto di Pazzigno sono stati ultimati diversi interventi. Per il campo polivalente (calcetto, tennis, pallavolo) è stata realizzata la pavimentazione sportiva in gomma di sei millimetri, è stata installata una nuova recinzione e sono stati forniti la rete per tennis e due porte da calcetto. Proprio al centro di questo campetto sono evidenti diverse “rughe” della pavimentazione. Per la pista di pattinaggio è stato posato il nuovo tavolato fermapiedi con legno di abete ed è stato ripristinato il corrimano. Una nuova recinzione anche per il campetto di calcetto in erba sintetica posto proprio al centro del bene. Inoltre, è stato ripulito il verde e gli alberi sono stati potati. Resta da ripristinare la copiosa perdita d'acqua potabile presente nel viale a ridosso degli spogliatoi. I locali, posti all’ingresso, non sono stati interessati dai lavori. L’impianto è presidiato dagli operatori della cooperativa ’25 giugno’ che si occupano anche della manutenzione delle aiuole.

Per ripristinare i dislivelli sul manto del campetto sarà necessario un nuovo intervento. Della circostanza è già a conoscenza la VI municipalità del Comune di Napoli che ha la competenza su questa struttura sportiva così come sulle altre che sono state oggetto di lavori in questi mesi. Parliamo dell'area attrezzata nel “rione Santa Rosa” e di quella in via Volpicella a Barra, dell'impianto di via Lago Fusaro e del campetto nel parco Merola a Ponticelli. Nel corso dei lavori - decisi con una delibera comunale del 2017 e costati 360mila euro - sono state approvate due varianti tecniche al progetto iniziale che hanno fatto slittare l'ultimazione degli interventi insieme ad altre circostanze.

Alcune associazioni della zona orientale hanno avanzato richiesta di utilizzo degli impianti appena riqualificati. Lo spiega l'assessore municipale Pasquale Farinelli che evidenzia la necessità di una modifica al regolamento così da agevolare l'assegnazione degli impianti municipali consentendo una maggiore durata degli affidi: attualmente il periodo è di un anno. Il rilascio delle autorizzazioni spetta, appunto, alla municipalità di Napoli Est che insiste sulla stretta collaborazione con le realtà del terzo settore e con le scuole per far rivivere le strutture sportive che restano pubbliche e, dunque, accessibili a chiunque.