Napoli Est, il cantiere per il cavalcavia è un sogno: riqualificazione al palo

Nessun operaio lavora ancora all'abbattimento del viadotto lungo via delle Repubbliche Marinare, tra i quartieri San Giovanni a Teduccio e Barra, nella zona orientale di Napoli. A distanza di mesi non è stato ancora allestito il cantiere per rimuovere il "mostro" di cemento e ferro così come stabilito dal Comune di Napoli ormai da anni.





I lavori sarebbero dovuti iniziare a fine giugno scorso così come specificato dall'assessore alle infrastrutture e dal dirigente del servizio Strade del Comune di Napoli in una apposita commissione comunale svoltasi dopo l'appello dei residenti che da tempo chiedono alle istituzioni di attivarsi per dare avvio agli interventi. In particolare, gli amministratori locali avevano dettagliato che, in attesa della conclusione dell'iter burocratico relativo al contratto con l'impresa affidataria, erano già stati svolti alcuni sopralluoghi così da individuare la migliore soluzione per il traffico in modo da consentire lavori veloci e non interrompere il collegamento in un asse viario di primaria importanza.





Quella del viadotto di via delle Repubbliche Marinare è una storia lunga quasi dieci anni. Il progetto di demolizione, datato 2012, ha conosciuto numerosi ostacoli e ancora oggi non trova attuazione indispensabile a riconsegnare decoro e sicurezza in un'area di Napoli Est dove si radunano prostitute, tossicodipendenti e che è costantemente utilizzata per sversare rifiuti di ogni genere, come gli ingombranti. Riqualificare l'area è l'obiettivo principale dell'importante intervento finanziato con risorse di Cassa Depositi e Prestiti.

Sporcizia, abbandono, buche, incidenti stradali, rumori continui dalla strada. I lavori al viadotto di Napoli Est sono particolarmente importanti per recuperare una fetta di Napoli e restituire dignità ai residenti che gioverebbero di spazi verdi, area parcheggi, miglior illuminazione.