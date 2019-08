Napoli est nella morsa della puzza: «Noi barricati in casa, colpa della discarica di via Brecce»

Venerdì 30 Agosto 2019, 18:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ormai da settimane migliaia di cittadini residenti nell'area orientale della città, a cavallo tra la IV e la VI Municipalità, sono assediati da un penetrante cattivo odore. L’origine dell’odore pestilenziale non va ricercata – come qualche cittadino aveva inizialmente ipotizzato – nei containers presenti nel porto di Napoli ma, molto più verosimilmente, nell’ex ICM di via Brecce a Sant’Erasmo. In quella zona, che un tempo ospitava un enorme campo rom, oggi c’è un sito dedicato allo stoccaggio dei rifiuti che, durante la chiusura del termovalorizzatore di Acerra, potrebbe essere utilizzato per depositare la frazione umida, quella dalla quale si sprigionano gli odori – e le polemiche – più forti.Una decisione, quella di delocalizzare nell’area industriale il sito di stoccaggio di Napoli, che sembra inevitabile ma che allo stesso tempo sembra aver scontentato proprio tutti. «Sono settimane che stiamo barricati in casa – tuonano i residenti di via Ponte della Maddalena – perché il cattivo odore ci impedisce anche di respirare. È una puzza acre, penetrante, che fa lacrimare gli occhi e che fa venire mal di gola. Pensavamo che fosse il porto a provocare questo cattivo odore ma da qualche giorno si parla di un sito di stoccaggio che sarà realizzato nella zona industriale di via Brecce a Sant’Erasmo. Se è così – proseguono i cittadini – ci opporremo con tutte le nostre forze. Il nostro territorio non può diventare la pattumiera dell’intera città».Ferma la presa di posizione dei rappresentanti territoriali delle Municipalità. Il consigliere del quarto parlamentino Enzo Morra ha chiesto l’immediata convocazione di un consiglio per discutere la problematica che ha accompagnato l’estate dei tanti cittadini che sono rimasti a Napoli. «Chiederò al presidente Perrella di convocare un consiglio urgente – spiega – perché non è possibile ignorare le rivendicazioni dei cittadini che hanno il diritto a vivere nelle loro case senza doversi barricare. Il caldo di questi giorni lo stiamo sentendo tutti e, specie in questa zona di Napoli, non tutti hanno l’aria condizionata e possono tenere chiuse le finestre. La politica – ha concluso Morra – non può tacere di fronte a così tante proteste».Il parlamentino di Ponticelli, Barra e San Giovanni a Teduccio ha però bruciato sul tempo la IV Municipalità. Martedì 3 settembre, infatti, è prevista una seduta straordinaria del consiglio della VI Municipalità proprio all’interno dell’ex ICM di via Brecce a Sant’Erasmo. Al consiglio con ogni probabilità saranno ammessi i cittadini della zona che potranno così esprimere all’assise le problematiche legate al cattivo odore e le preoccupazioni per la decisione di palazzo San Giacomo di delocalizzare in questa zona il sito di stoccaggio temporaneo.«Si tratta di un sito dove vengono stoccate le frazioni umide che vengono poi trasferite al Nord – spiega il consigliere del VI parlamentino Massimo Morga, tra i più attivi della zona su questa spinosa problematica – il problema è che in moltissimi casi l’azienda che accoglie i rifiuti napoletani trova alte percentuali di indifferenziato e rimanda tutto indietro perché non a norma per essere smaltito. Ci arrivano ogni giorno centinaia di segnalazioni da parte di cittadini esasperati dal cattivo odore che si sprigiona appena soffia qualche alito di vento. Abbiamo dubbi – conclude Morga – sui requisiti di quest’area e ne discuteremo sia con i vertici di Asìa che con l’assessore Del Giudice che è stato invitato al consiglio della prossima settimana».