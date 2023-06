Napoli Est, chiuso un tratto di viale delle Ville Romane: caos e disagi

Traffico e disagi nella zona orientale di Napoli dove è stato necessario procedere alla temporanea chiusura di viale della Villa Romana, la lunga arteria che mette in collegamento i quartieri Barra e Ponticelli.

Un problema di sicurezza ha portato, nelle ultime ore, alla chiusura di un tratto di viale della Villa Romana in direzione Ponticelli. In particolare, è stato sbarrato l'accesso alla rampa all'altezza di Cupa Rubinacci. I numerosi veicoli, difatti, sono costretti a svoltare sulla carreggiata di destra che confluisce in via Noschese, nel territorio di San Giorgio a Cremano.

La chiusura è dovuta a un problema di sicurezza. Si tratta di un giunto del cavalcavia danneggiato, probabilmente in quanto usurato. Lo spiega Antonio Di Costanzo, assessore ai lavori pubblici della VI Municipalità del Comune di Napoli, il quale specifica che il Servizio Strade dell'amministrazione centrale sta organizzando un ripristino provvisorio per potere riaprire l'importante strada di Napoli Est.

Viale della Villa Romana è interessata da lavori di riqualificazione previsti dal progetto di un milione di euro finanziato da Città Metropolitana attraverso il Piano Strategico.

Nel corso degli ultimi mesi, infatti, sono stati messi in campo numerosi interventi per la messa in sicurezza delle due carreggiate della lunga strada che è stata spesso luogo di numerosi e pericolosi incidenti.





Quotidianamente attraversata da migliaia di veicoli, anche pesanti, l'arteria è fondamentale per raggiungere l'ospedale del Mare, gli uffici del Giudice di Pace, le forze dell'ordine e per spostarsi da un punto all'altro della periferia orientale.