Napoli Est, tempi lunghi per il recupero dell'ex cine-teatro Maestoso di Barra

Si torna a parlare dell'ex Maestoso, il cine-teatro di Barra, quartiere nella periferia orientale di Napoli, abbandonato da anni e ancora in attesa della riqualificazione. Dopo la denuncia pubblica di qualche giorno fa, è stato riparato il cancello a protezione del cantiere che da tempo restava accessibile a chiunque.

Affinché lo scheletro di cemento e ferro possa assumere la forma di un accogliente teatro di quartiere occorre molto tempo. É quanto emerge dalla discussione affrontata ieri nel corso della riunione di commissione comunale con delega alla cultura presieduta dalla consigliera Elena Coccia. In merito ai tempi di ripresa per gli interventi di recupero del cine-teatro di via Domenico Minichino, il responsabile unico del procedimento ha spiegato «che è in via di approvazione definitiva il progetto per il secondo stralcio dei lavori di ristrutturazione» dopo quelli del primo stralcio realizzati tra il 2006 e il 2008. Cinque anni fa - si legge nella nota stampa del Comune di Napoli - «fu predisposta l’approvazione del progetto ma a fronte di un finanziamento insufficiente a coprire tutti i lavori»: circa 1 milione e mezzo di euro.

In merito al finanziamento dei lavori il dirigente del servizio comunale 'Valorizzazione della città storica' ha spiegato che «il servizio dispone di una serie di mutui da devolvere, tra cui ci sarebbero le risorse sufficienti al completamento» dell'ex Maestoso di Barra. Dunque, dopo l’approvazione del progetto con devoluzione dei mutui da parte della giunta «potrà essere inoltrata la richiesta di utilizzo dei residui alla Cassa Depositi e Prestiti»: è di circa tre milioni la spesa necessaria, senza considerare i ribassi di gara.

Passeranno ancora molti mesi. Occorrono 236 giorni al completamento del secondo stralcio di lavori, già aggiudicati. «Per definire la tempistica dell’intera opera occorre attendere il momento in cui il progetto completo verrà messo a gara, tra non meno di un anno» si legge ancora nella nota di Palazzo San Giacomo.

Si prevedono la realizzazione di opere murarie, l'impermeabilizzazione dell'edificio, la predisposizione degli impianti elettrico e idrico, la realizzazione del sistema per la canalizzazione e il deflusso delle acque meteoriche. Successivamente bisognerà realizzare gli impianti e gli arredi necessari alla piena fruizione del complesso e, dunque, occorreranno altre risorse. L'idea del Comune di Napoli, proprietario del bene, è realizzare una struttura polifunzionale «concepita come luogo di vita civile in grado di costituire un servizio collettivo al quartiere, oltre che uno spazio specifico per l’attività teatrale».

In attesa del pieno recupero della struttura i residenti insistono sulla necessità di operazioni di pulizia e derattizzazione dell'area di cantiere così come degli spazi pubblici adiacenti. Nel quartiere Barra - ad oggi senza un luogo destinato a cinema e teatro - in tanti sentono l'esigenza di un luogo destinato alla formazione e all'educazione dei giovanissimi, e non solo.

