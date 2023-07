Napoli Est, cantiere in corso San Giovanni: lavori sulla carreggiata anche ad agosto

Si estende il cantiere in corso San Giovanni a Teduccio, nell'omonimo quartiere della zona orientale di Napoli. Si lavorerà fino a metà agosto per proseguire con i lavori di riqualificazione urbana che interessano l'asse costiero già da molti mesi con una decisa ricaduta sulla viabilità della zona e con, in prospettiva, il miglioramento per l'igiene, il decoro e la sicurezza dell'importante strada dell'ex quartiere industriale.

I lavori del Grande progetto di riqualificazione dell'area Napoli Est, curati dal Comune di Napoli, riguarderanno nei prossimi giorni un altro tratto del corso prevedendo il rifacimento del manto stradale, la messa in quota dei chiusini e il rifacimento della segnaletica stradale.

Visto il particolare ingombro dell'area cantiere e considerata la necessità di garantire la sicurezza di autisti, pedoni e lavoratori, l'intervento sarà realizzato in due fasi occupando una carreggiata per volta così da non interrompere il flusso di veicoli in direzione Napoli Centro e Portici, ad eccezione - si legge nell'atto - «per una fase in particolare, per la quale alcune categorie di veicoli dovranno essere dirottati su percorsi alternativi».

In particolare, l'ordinanza del Servizio Viabilità e Traffico di Palazzo San Giacomo, emesse dopo l'ascolto degli uffici competenti e dell'impresa che cura i lavori, prevede il divieto di transito dei veicoli sulla semicarreggiata lato mare fino al 27 luglio nel tratto compreso tra i civici 57 e 181. Eccezioni per i veicoli dei residenti, per quelli diretti ai passi carrai autorizzati o impegnati nelle operazioni di carico e scarico merci, dei mezzi di soccorso e di emergenza e, inoltre, per quelli provenienti da via Comunale Ottaviano e diretti verso via Vigliena, e viceversa. Si sospende l'utilizzo esclusivo ai mezzi di trasporto pubblico così da aprire la semicarreggiata al traffico veicolare promiscuo con il limite di velocità di venti chilometri orari.

Ulteriori misure saranno valide dal 28 luglio fino all'11 agosto nel tratto di corso San Giovanni compreso tra l'incrocio con via Pazzigno e quello con via Ferrante Imparato. Qui si impongono il divieto di transito veicolare sulla semicarreggiata lato monte (con le medesime precedenti eccezioni), il limite di velocità di venti chilometri orari sulla semicarreggiata lato mare, il divieto di sosta permanente e il divieto di sorpasso. Inoltre, sempre per i lavori che interessano la zona, fino al prossimo 30 ottobre, è stata chiusa ai veicoli via Signorini, strada che collega corso Protopisani al corso San Giovanni. Chi proviene da corso Protopisani, dunque, è costretto a proseguire dritto senza svoltare a destra come previsto ordinariamente. Via Signorini resta accessibile ai soli pedoni.

Tra rallentamenti e ingorghi si registrano disagi per residenti, commercianti e passanti. Il corso di San Giovanni a Teduccio è una arteria fondamentale per la viabilità cittadina consentendo il passaggio tra la zona Est al centro e a quell'area Vesuviana.