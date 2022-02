Napoli Est, dai dissesti alla “colata” di asfalto: ​sos per la storica strada di Barra

Eliminati i basoli "saltati" arrivano le chiazze di asfalto. Si lavora lungo corso Sirena, la storica strada di Barra, quartiere della zona orientale di Napoli, da tempo dissestata e pericolosa. Come stabilito dalla municipalità di Napoli Est si lavora esclusivamente per eliminare i pericoli non essendoci, al momento, risorse adeguate per ulteriori interventi.

Carreggiata e marciapiedi risultano pesantemente danneggiati e degradati per il continuo passaggio di pesanti veicoli e per la mancata manutenzione. Lunedì scorso hanno avuto inizio gli interventi di messa in sicurezza curati dagli operai della Napoli Servizi, azienda municipalizzata del Comune di Napoli. Sono numerose le "buche" sulle quali si sono già concentrate le squadre di operatori. In particolare, gli spazi "liberati" dai basoli dissestati e danneggiati sono stati colmati con una colata di asfalto che ha interessato, nella sua complessità, decine di metri quadrati del tratto di strada compreso tra piazza Crocella e via Suor Maria della Passione.

Quanto finora realizzato in corso Sirena, a ben vedere, non permette di assicurare piena sicurezza né di eliminare il degrado provocato dalle “infiltrazioni” di pioggia e rifiuti tra i dissesti. Difatti, sono diversi i punti in cui i basoli non sono adeguatamente fissati allo strato sottostante e altri in cui l'asfalto appena posato risulta più spesso rispetto alla superficie. Dunque, bisognerà assicurarsi ulteriori e importanti risorse per poter inserire la storica strada in adeguati progetti di manutenzione straordinaria e di riqualificazione. Tali interventi sono stati erroneamente annunciati da alcuni amministratori locali nei giorni scorsi: le "colate" di asfalto dimostrano il tipo di intervento messo in campo finora e la loro efficacia nel tempo.

Si prosegue anche questa settimana. Condizioni meteo permettendo si lavorerà sul tratto di corso Sirena compreso tra via Spinelli e via Suor Maria della Passione. Intanto si spera nelle risorse del PNRR per mirare alla vera e propria riqualificazione.