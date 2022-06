Napoli Est, danni alla recinzione del parco: a Ponticelli si gioca tra i pericoli

Eliminate le sterpaglie restano i pericoli nel parco comunale 'Sergio De Simone' di Ponticelli, quartiere nella zona orientale di Napoli. Il polmone verde, interessato da interventi di riqualificazione dallo scorso gennaio, è stato nuovamente preso di mira da vandali e delinquenti.

L'ulteriore danneggiamento della recinzione, già da tempo divelta per diversi metri, risulta evidente dalle aste di metallo penzolanti e dai pezzi di ferro sporgenti dal muretto in mattoni che risulta anch'esso particolarmente dissestato in seguito alle sollecitazioni subite. L'atto potrebbe essere ricondotto all'azione di vandali - più volte registrata nel corso degli ultimi anni - oppure a quella di delinquenti che rubano il materiale metallico per poi rivenderlo. In ogni caso il danneggiamento ha generato una ulteriore situazione di pericolo per coloro che frequentano il parco, specie per i giovanissimi che non riescono a percepire il reale pericolo. Da notare che molte parti metalliche risultano appuntite e arrugginite.

APPROFONDIMENTI ITALIA Napoli, pericoli nel parco De Simone di Ponticelli IL RECUPERO Napoli Est, bipiani e lotto 10 di Ponticelli: parte l'iter per la... TIKTOKER Rita de Crescenzo, apre a Napoli il negozio... L'URBANISTICA Reinventing Cites, Napoli aderisce al Bando: «Così...

Da sei mesi si opera per restituire decoro e sicurezza al bene comunale affidato alla gestione della VI Municipalità (Barra, Ponticelli, San Giovanni a Teduccio). Si opera nell'ambito di un progetto voluto e finanziato dalla Regione Campania per riqualificare molti parchi napoletani. Finora gli interventi hanno riguardato il verde che versava in condizioni di fatiscenza e pesante abbandono. Sono state curate le numerose e grosse aiuole del De Simone con la rimozione di quintali di erbacce. Portati via anche foglie, rami, rifiuti e altro materiale che giaceva abbandonato tra sentieri e vialetti della struttura pubblica accessibile da via Prota Giurleo, via Alfani e via Franciosa e dai varchi “fai da te” aperti nella recinzione.

Il progetto, realizzato nell'ambito del POC Campania 2014-2020, insiste sui 24mila metri quadrati del parco. Presto si dovrà mettere mano a panchine, giostre, cestini e, appunto, anche sulla recinzione. Bisogna ripulire e riparare caditoie e tombini. Si poteranno le siepi e le altre piante e saranno installate nuove essenze arboree. Sul capitolo sicurezza, in particolare, si prevede la vigilanza sia tramite gli operatori sia con l'installazione di un impianto di videosorveglianza. Diversi “occhi elettronici” fissi sorveglieranno l'intera superficie del parco di Ponticelli grazie al collegamento alla centrale operativa e al controllo della polizia municipale. L'impianto di irrigazione e quello di illuminazione, entrambi fuori uso da tempo, dovranno essere riparati.



La struttura pubblica è particolarmente frequentata insistendo nel pieno centro storico del quartiere di Napoli Est e offrendo ampi spazi per il gioco e per l'intrattenimento a persone di ogni età. Con le risorse a disposizione dovranno essere ripulite le aree per molto tempo negate.