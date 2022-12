Napoli Est, decoro e sicurezza nei mercatini: al via i lavori a Ponticelli e San Giovanni

Più decoro e sicurezza per le aree mercatali di Napoli Est. Hanno preso il via gli interventi di manutenzione di tre spazi pubblici tra Ponticelli e San Giovanni a Teduccio che settimanalmente accolgono migliaia di persone. I lavori, per oltre 33mila euro, consentono di rimuovere pericoli e degrado e favorire l'utilizzo delle aree comunali da parte di ambulanti e cittadini.

Si lavora, in particolare, sull'area mercatale in via Taverna del Ferro, istituita nel 1997, attiva ogni martedì con 77 stalli. Il secondo mercato su strada è in viale Luigi Califano a Ponticelli, avviato nel 2011 e aperto due volte a settimane con spazi per alimenti e altri tipi di merce, come abiti e prodotti per l'igiene con ben 125 stalli. L'altro è in cupa vicinale San Severino, strada al confine col quartiere Poggioreale, attivo dal 1986: si svolge ogni mercoledì con 67 postazioni.

Gli interventi prevedono il ripristino delle pavimentazioni delle carreggiate e dei marciapiedi e la messa in sicurezza dei chiusini. Si lavora alla pulizia delle caditoie, allo sfalcio dell’erba, alla potatura di arbusti e di alberi di piccola taglia. Si installano alcuni elementi di arredo urbano necessari per migliorare la fruizione dei mercati, come le panchine. Inoltre, si disegna la segnaletica stradale orizzontale e si installa quella verticale insieme a una nuova cartellonistica.

Gli interventi - progettati dai tecnici della Municipalità 6 - hanno preso il via dall'area di Taverna del Ferro a San Giovanni a Teduccio, come spiega Antonio Di Costanzo, assessore con delega ai lavori pubblici della Municipalità di Napoli Est presieduta da Sandro Fucito. I cantieri dovranno essere chiusi entro fine anno. Sullo sfondo un lavoro più approfondito per garantire igiene e decoro nelle aree mercatali della zona orientale del capoluogo campano. Non rare le situazioni di degrado per la mancata raccolta differenziata dei rifiuti o per l'assenza di bagni a disposizione di servizi igienici. Accade, ad esempio, nel mercato di via Califano e in quello di via Pasquariello, sempre a Ponticelli, per il quale si attende da tempo una collocazione adeguata visto l'intralcio alla viabilità e i pericoli per fruitori e lavoratori.

Intanto si accelera anche per i lavori di manutenzione stradale in viale Ernest Hemingway a Ponticelli che, diversamente da quanto previsto inizialmente, andranno avanti anche nei giorni 27 e 28 dicembre 2022 dalle 8:30 alle 17. Per tale motivo sono stati estesi il divieto di transito veicolare, di sosta e di fermata e la sospensione delle fermate degli autobus con deviazione delle di alcune linee autobus. In entrambi i casi si tratta di interventi attesi da anni dai residenti e messi in campo grazie alle risorse comunali assegnate alle singole Municipalità dopo anni di casse vuote e disagi.