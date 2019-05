Napoli Est, eletti i consiglieri junior: in campo per difendere i quartieri

Venerdì 17 Maggio 2019, 14:06 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2019 14:10

Più sicurezza sul territorio, maggiore pulizia di strade e marciapiedi, attenzione ai luoghi abbandonati, un migliore servizio di trasporto. Sono le richieste dei giovani e giovanissimi che hanno formato il consiglio junior della VI municipalità formato da studenti di Barra, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio tra i 10 e i 13 anni.Sono in trentaquattro a rappresentare i loro coetanei nelle istituzioni. I giovanissimi sono stati scelti tra oltre cinquecento studenti di dodici scuole della periferia orientale della città. Cosi come avviene per il “consiglio degli adulti", sono trenta consiglieri e quattro componenti della giunta. I lavori per l'istituzione del consiglio junior sono stati portati avanti dalla commissione municipale con delega alla scuola presieduta da Massimo Morga. Una iniziativa volta all’inclusione dei più piccoli all’interno delle istituzioni locali, in un percorso di cittadinanza attiva che i ragazzi già portano avanti in classe con i loro docenti. L'adesione delle scuole é stata massiccia e gli studenti hanno partecipato attivamente già nella fase delle votazioni che si sono svolte nei singoli istituti.Nonostante la giovanissima età, i consiglieri junior sono perfettamente consapevoli delle diverse difficoltà che attanagliano il territorio così come delle potenzialità e delle risorse. Nei discorsi dei candidati alla carica di presidente, gli studenti hanno sottolineato la necessità di intervenire su questioni disparate. Dalla criminalità, e quindi l’esigenza di maggiore sicurezza, alla maggiore pulizia del territorio. Alla necessità di un servizio di trasporto efficiente fino a interventi per contrastare degrado e abbandono. Non sono mancati discorsi che hanno sottolineato il problema dell'inquinamento dei tre quartieri. Una studentessa ha aperto il suo intervento ricordando anche un appuntamento importante: la giornata internazionale contro l’omofobia, che cade appunto ogni 17 maggio.I giovanissimi hanno scelto come loro rappresentante Angela De Gennaro della scuola Vittorino da Feltre di San Giovanni a Teduccio. Esprimendo una spiccata sensibilità, la piccola ha raccolto il consenso di tanti compagni per la guida del neo-consiglio municipale junior. A proclamarla, con tanto di fascia tricolore, c’era il presidente della VI municipalità Salvatore Boggia. Presenti in aula, oltre i membri del consiglio di Napoli Est, anche i docenti delle scuole coinvolte.Con tenacia i giovani hanno promesso di battersi per i loro quartieri sostenendo l'operato della presidente. Nessuna divisione politica, almeno per loro.