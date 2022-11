Napoli Est, furti e danni nel cimitero di Ponticelli: secondo raid in un mese

Furto e danni nel cimitero di Ponticelli, quartiere nella zona orientale di Napoli. Nelle ultime ore ignoti si sono introdotti nella struttura comunale in via Argine portando via vari oggetti dagli uffici del personale.

In particolare, il locale destinato al custode del camposanto è stato messo a soqquadro: molti faldoni relativi alle pratiche sono stati ritrovati sul pavimento, è stato rubato un televisore di 32 pollici recentemente acquistato e sono stati danneggiati i cavi del computer utilizzato dai dipendenti per lavorare le pratiche.

Disordine e furti anche in una stanza vicina all'ufficio destinata a spogliatoio del personale addetto alla sepoltura dei defunti: da qui sono stati portati via un decespugliatore per la cura del verde, un soffiatore per la pulizia degli spazi e un trapano. Per accedere ai due spazi, con ingressi autonomi, i ladri hanno utilizzato delle piccole finestre che risultano danneggiate: difatti, nessuna delle due porte risulta forzata.

Il fatto potrebbe essere avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri - dopo le ore 17 quando i custodi hanno lasciato la struttura interessata da interventi di manutenzione dopo i danni del maltempo - e nel corso della scorsa notte. Si tratta del secondo episodio che riguarda gli uffici del personale - dopo quello dei primi giorni di novembre 2022 - e dell'ennesimo registrato nel cimitero di Ponticelli dove, in più occasioni, sono stati rubati oggetti o creati disordine e danni. Da tempo si attende l’installazione dell’impianto di sorveglianza come annunciato da diversi amministratori locali.