Napoli Est, grandi progetti e manutenzione del territorio: previsti numerosi interventi

Riqualificazione di strade e beni pubblici, manutenzione di parchi e spazi verdi, lavori in scuole e recupero di spazi degradati e abbandonati. Sono numerosi gli interventi di rigenerazione che interessano la zona Est di Napoli e che, nel corso dei prossimi mesi e anni, riguarderanno i quartieri Barra, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio.

Le priorità sono dettagliate nello schema del programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 approvato dalla giunta del Comune di Napoli. É un documento utile anche per garantire il proseguimento di numerose progettualità e di interventi finanziati anche con le risorse del PNRR. Queste ultime saranno impegnate, ad esempio, per la messa in sicurezza e la riqualificazione di diversi edifici scolastici, come alcuni nidi, e per la rigenerazione urbana di alcuni siti: dal nuovo eco-quartiere di via Fuortes, al miglioramento sismico ed energetico delle palazzine di via Scarpetta a Ponticelli fino al complesso piano previsto nell'area del cosiddetto Bronx di via Taverna del Ferro a San Giovanni a Teduccio dove è previsto l'abbattimento totale delle due "stecche" per fare spazio a nuovi alloggi.

Il documento elenca una serie di interventi che già da tempo avrebbero dovuto riguardare la zona Est: dall'attuazione del cosiddetto PRU Ponticelli, ossia il Programma di recupero urbano, che consentirà di riconsegnare migliaia di metri quadrati di territorio ai cittadini con aree verdi, servizi insieme a nuovi spazi di aggregazione e abitazioni.

Molte risorse sono essere destinate alla manutenzione di strade e beni pubblici di Napoli Est. Nell'elenco si fa riferimento a molte arterie secondarie che da tempo necessitano di interventi - via Franciosa, via provinciale delle Brecce, via Botteghelle così come via Sorrento, via Barbato, eccetera. Altri fondi riguardano progetti di riqualificazione di impianti sportivi, edifici scolastici, spazi verdi. Dalla bonifica dell'ex depuratore, la realizzazione della nuova terrazza a mare, la progettazione del nodo intermodale, la riqualificazione della passeggiata: sono gli interventi previsti a San Giovanni a Teduccio. Nell'adiacente quartiere di Barra si lavorerà per realizzare una rete di fognatura fecale in via Giambattista Vela, con un progetto di un milione e 700mila euro. Nel medesimo quartiere si dovrà mettere mano al restauro e alla riqualificazione di Villa Roomer, detto anche Bisignano, con 13 milioni, e al completamento del restauro di villa letizia di 8 milioni.

A Ponticelli si opererà per rigenerare altri spazi pubblici: innanzitutto la cittadella sportiva di via Ulisse Prota Giurleo - ossia la piscina comunale e i campetti adiacenti - e occorre procedere all'abbattimento del cosiddetto "campo evangelico", sessanta casette con i tetti in amianto in viale delle Metamorfosi da tempo occupate da diverse famiglie e non ancora smantellate. Questi e diversi altri progetti consentiranno di rimuovere situazioni di importante degrado e di restituire ai numerosi abitanti della zona orientale edifici e altri spazi più sicuri e decorosi.