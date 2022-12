Napoli Est, illuminazione in diverse strade al buio: progetto da 350mila euro

Si estende l'illuminazione pubblica in diverse strade di Napoli. Palazzo San Giacomo ha avviato l'iter per affidare i lavori relativi a un progetto concepito nell'estate del 2020 dall'ex giunta comunale. L'intervento - che riguarda strade dei quartieri Barra, Ponticelli e Poggioreale ma anche Pianura e San Carlo all'Arena - ha risentito dell'aumento dei prezzi del settore edile e dell'energia: il quadro economico, infatti, è passato da 277mila e 350mila euro.

Il progetto, curato dal Servizio 'Strade e grandi reti tecnologiche' del Comune di Napoli, riguarda via Henri Matisse, via Manet Edouard, via Edgar Degas e via Ettore Giannini: si tratta di strade incastrate tra via Bartolo Longo e via Mastellone a Barra. Nuovi punti di pubblica illuminazione anche in via Vincenzo Ingangi a Ponticelli, strada che collega la zona del "Felaco" a via Argine. Tra le arterie su cui lavorare anche via Tommaso Fasano e via Comunale San Severino (sottopasso ferroviario), entrambe nel quartiere Poggioreale. Si opererà anche in via vicinale Torciolano a Pianura, nell’area ovest di Napoli, e in via Francesco Feo nel quartiere San Carlo all’Arena, in centro città.

In via vicinale Torciolano sono ventiquattro i nuovi complessi illuminanti. In via Henri Matisse, via Edouard Manet e via Edgar Degas si sfrutta un cavidotto esistente per il passaggio dei fili dei nuovi quarantasette punti luce. Via Tommaso Fasano e via Comunale San Severino saranno illuminate da diciannove lampioni e da altri quattro proiettori nel sottopasso ferroviario. In via Ingangi si adegua l'impianto esistente nel tratto in cui insistono le poche abitazioni e si sostituiscono quattro sostegni esistenti installando luci a led. In via Francesco Feo sono due i nuovi complessi illuminanti.

La gara avverrà attraverso la procedura negoziata e sarà affidata al privato secondo il criterio del minor prezzo. I lavori - che dureranno complessivamente novanta giorni - sono fondamentali per restituire decoro e sicurezza a diverse aree di Napoli dopo anni di abbandono.