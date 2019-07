Napoli Est, l'invasione della monnezza: cumuli di rifiuti in strada

Venerdì 26 Luglio 2019, 07:30

Termovalorizzatori, siti di compostaggio, impianti di smaltimento, viaggi all’estero. Eppure la monnezza resta nell’unico posto in cui non dovrebbe stare: per strada. Questa volta non c’è lo scandalo della Napoli “bene” invasa dai rifiuti tra cui fanno slalom i turisti; stavolta ad ospitare rifiuti di ogni sorta è la periferia, quella est, Orientale, di Ponticelli, al confine col Comune di Volla. Rifiuti accumulati in bella vista davanti ad una scuola, eccellenza del territorio, l’Istituto Comprensivo Polivalente “Archimede”, in Via Emilio Salgari. La strada è di quelle su cui si affacciano i palazzi e ci passano le auto, che possono “ammirare” lo scempio del degrado urbano in una terra che pare a volte dimenticata da Dio ma soprattutto dagli uomini, specie da quelli politici. A terra c’è di tutto: dai pneumatici abbandonati, ai residui di lavori edili, e ancora indumenti usati, scarpe e tanta plastica, di quella fuorilegge, è chiaro. Basta poi girare l’angolo per vedere un altro spettacolo simile, cui aggiungere anche una seduta: una sedia tra la monnezza. Tanto per stare comodi, diciamo. E poi scatole da imballaggio, sacchi neri enormi che fa paura anche solo a pensare di aprire e pezzi di elettrodomestici. Insomma, c’è di tutto e volendo anche di più, lì a giacere sotto il sole cocente, con la solita puzza nauseabonda, col rischio tra l’altro che qualcuno esasperato decida di dare tutto alle fiamme, con le ben note conseguenze tossiche. Il tutto mentre ai piani alti (della politica), dove forse la puzza nemmeno arriva si litiga a distanza, perché guai a sedersi allo stesso tavolo, sulle emergenze, tante e sulle soluzioni, poche, sempre poco definitivi e risolutive. Eppure non più lontano di un centinaio di metri dai rifiuti immortalato in una calda serata di fine luglio, c’è il Rione Incis, stesso quartiere, ma una specie di oasi felice grazie all’impegno dei suoi abitanti che si rimboccano le maniche e il loro rione lo ripuliscono da cima a fondo, a spese loro, è ovvio, ma a riprova che se si vuole si può. Se si vuole, appunto.