Napoli Est, lavori a campetti e arena spettacoli: così rinasce il Palavesuvio di Ponticelli

Il Palavesuvio di Ponticelli, nella zona orientale di Napoli, sarà interessato da altri interventi di manutenzione straordinaria. Dopo i lavori alle palestre che hanno ospitato allenamenti e competizioni delle Universiadi, il Comune di Napoli avvia la gara per la riqualificazione delle aree esterne dell'impianto sportivo di via Argine. Un milione e 400mila euro - risorse del Piano Strategico della Città Metropolitana - per recuperare gli spazi da tempo abbandonati, vandalizzati e degradati.

APPROFONDIMENTI LA STORIA Napoli, bambino dona i risparmi alla onlus di San Giovanni che aiuta... IL PROGETTO Napoli Est, rilancio della biblioteca di Ponticelli: attività... IL CASO Napoli Est, buche e dissesti: strade di Ponticelli come colabrodo

Erba sintetica per i campetti di calcetto e un nuovo manto di gomma per i campetti di basket, pallavolo e tennis con la posa di canestri, reti e sedili. L’anfiteatro verrà riqualificato interamente con interventi sulla gradonata, la ristrutturazione di spogliatoi, camerini e servizi igienici. Nei locali intorno all'area spettacoli, completamente vandalizzati, saranno rifatti tutti gli impianti, la pavimentazione e gli arredi.

Il progetto include anche i diversi viali del complesso sportivo per i quali è prevista la sostituzione delle tubazioni dei sottoservizi danneggiate e la ripavimentazione. Particolare attenzione è stata posta alla corretta illuminazione degli spazi all’aperto del Palavesuvio con dispositivi a led. I bagni per il pubblico, anch'essi completamente vandalizzati, saranno rimessi a nuovo. Inoltre, un'ampia area della struttura comunale, attualmente non asfaltata e in stato di abbandono, sarà ripavimentata e destinata a parcheggio con un centinaio di posteggi per veicoli. L'ex casa custode, dopo la ristrutturazione, sarà destinata a ufficio per i sorveglianti comunali. Si interverrà anche sulle aree verdi, da sempre trascurate.

Per la completa esecuzione di tutti gli interventi occorrono sei mesi. La gara per i lavori previsti, con procedura negoziata attraverso il mercato elettronico, prevede la presentazione delle istanze di partecipazione in trenta giorni dalla pubblicazione della richiesta di offerta. L'obiettivo è creare uno spazio aggregativo sia per attività sportiva ma anche per l'intrattenimento: negli anni scorsi gli spazi all’aperto del palazzetto dello sport di via Argine hanno ospitato rassegne cinematografiche e altri eventi, poi l’abbandono. Tale progetto di riqualificazione, però, esclude l'area del complesso sportivo di Napoli Est nella quale insistono la palazzina uffici e una fontana. L'edificio - di forma semicircolare, di circa 300 metri quadrati disposti su due piani - è completamente vandalizzato: un tempo ha ospitato degli uffici e una palestra. L'adiacente vasca raccoglie acqua piovana e rifiuti: della fontana nemmeno l'ombra.

Il Palavesuvio di Ponticelli, realizzato nel 1989 con i finanziamenti del post-terremoto, occupa un'area di 45mila metri quadrati: oltre il palazzetto 'Indoor', destinato all'atletica leggera, ci sono tre palestre che, negli anni, hanno ospitato migliaia di atleti e campioni in diverse discipline come pallavolo, judo e basket. Occorre capire chi e come, al termine della riqualificazione prevista, si occuperà della gestione e manutenzione ordinaria così da evitare che i gesti di vandali e delinquenti possano nuovamente rovinare il tempio dello sport di Napoli Est.

© RIPRODUZIONE RISERVATA