Napoli Est, lavori contro dissesti e incidenti: si rifà viale della Villa Romana

L'usura dell'asfalto e la pioggia accumulata sulla carreggiata rendono ancora più pericoloso viale della Villa Romana, l'importante arteria stradale che si estende tra i quartieri Barra e Ponticelli della periferia orientale di Napoli. A distanza di anni si interviene per la manutenzione degli oltre tre chilometri e mezzo di strada, teatro di numerosi pericolosi incidenti. Il Comune di Napoli, infatti, ha affidato gli interventi finanziati con le risorse del 'Piano Strategico' della Città Metropolitana.

Sette mesi per ripristinare sicurezza e decoro nel tratto compreso tra l'incrocio con via delle Repubbliche Marinare a Barra e viale delle Metamorfosi a Ponticelli. Si parte dalla demolizione della pavimentazione dei marciapiedi. Seguono la sostituzione dei paletti, il rifacimento del massetto e la realizzazione di una nuova pavimentazione. «Lo stato di manutenzione dei marciapiedi e degli spartitraffico risulta essere discreto, pertanto si prevedono interventi parziali e localizzati, a discrezione della direzione lavori, lì dove necessario», si legge nel progetto che prevede la riparazione del guard rail, che risulta danneggiato dai numerosi incidenti, e dalla riparazione del sistema di raccolta delle acque piovane. Sono numerosi i punti lungo il viale in cui la pioggia si accumula in abbondanza creando situazioni di pericolo per chi è alla guida e per i pedoni: particolari disagi si registrano all’altezza dell’incrocio con corso Sirena e Cupa Rubinacci.





Con il milione di euro a disposizione si provvederà anche a rifare entrambe le carreggiate della lunga e dissestata arteria di Napoli Est. Si parte dalla fresatura della pavimentazione esistente e si prosegue con il rifacimento dello strato di fondazione e del tappetino in conglomerato bituminoso oltre al ripristino di chiusini, pozzetti, caditoie e zanelle. Sarà rifatta tutta la segnaletica orizzontale. In particolare per gli attraversamenti pedonali si prevede una elevata visibilità notturna, anche in caso di pioggia, con una resistenza di circa tre anni. Per assicurare maggiore sicurezza saranno realizzate le bande di rallentamento del traffico, ovvero fasce di cinque millimetri di spessore sull'asfalto, e saranno posati i "markers" in vetro temperato, punti ad alta resistenza al peso dei veicoli che delimitano il confine delle carreggiate.

Viale della Villa Romana, oltre a permettere il collegamento alla rete autostradale, è una strada fondamentale che mette in collegamento i quartieri dell'area est di Napoli con i paesi vesuviani. Dagli uffici del Giudice di Pace alla stazione dei Carabinieri di Ponticelli, lungo la strada insistono diverse strutture particolarmente frequentate, tra cui un impianto sportivo.



La larghezza delle carreggiate, il numero considerevole di veicoli, anche pesanti, e la velocità sostenuta rappresentano importanti fattori di rischio specie nelle curve che caratterizzano alcuni tratti dell’arteria. Da tempo i residenti e i professionisti che accedono agli uffici pubblici avevano chiesto all'amministrazione comunale di intervenire per rispondere all'esigenza di sicurezza. Tra qualche giorno, subito dopo i passaggi burocratici, sarà allestito il cantiere. Verosimilmente gli interventi saranno completati entro giugno del prossimo anno.