Napoli Est, lavori in corso San Giovanni: nuova fase del cantiere fino al 21 aprile

Nuova fase dei lavori a San Giovanni a Teduccio, quartiere nella zona orientale di Napoli, dove si lavora alla riqualificazione urbanistica e ambientale dell'asse costiero. Nelle prossime settimane il cantiere interesserà altre aree dell'importante strada attraversata quotidianamente da migliaia di veicoli verso il centro città e verso l'area orientale e vesuviana.

Oggi è entrato in vigore un nuovo dispositivo di traffico che ha validità fino al prossimo 21 aprile e che riguarda una parte del corso San Giovanni di quasi cinquecento metri. In particolare, la nuova ordinanza del Comune di Napoli prevede che il tratto compreso tra via Ponte dei Francesi e via Pazzigno sia suddiviso in due corsie con senso di marcia contrapposto: qui vigono il limite massimo di trenta chilometri orari, il divieto di fermata e sosta.

Si interviene diversamente lungo il tratto successivo, ossia quello tra via Pazzigno e via Ferrante Imparato, dove la strada è suddivisa in due carreggiate che, solo per alcuni metri, sono separate dal cordolo di recente realizzazione. La carreggiata lato monte resta riservata ai soli mezzi di trasporto pubblico mentre quella lato mare è destinata a tutti gli altri veicoli. Anche in tale area sono stati imposti il limite massimo di velocità di trenta chilometri orari e il divieto di sosta con rimozione coatta tranne negli appositi spazi.

Il nuovo dispositivo di traffico disciplina minuziosamente l'utilizzo delle corsie riservate a tram e autobus. Difatti, per tale carreggiata, è stato deciso, con validità dal lunedì al venerdì, dalle ore 7 alle 17, il divieto di transito sulla corsia in direzione Portici e il divieto di transito sulla corsia in direzione Napoli Centro eccetto per gli autobus nei tratti non occupati dal cantiere.

Residenti e autisti dovranno tollerare, ancora per diverse settimane, i disagi per la presenza di operai e mezzi a lavoro per i relativi ingorghi e rallentamenti. Ma a ricadere sulla viabilità e sul decoro della zona è anche la sosta selvaggia che riguarda diversi punti del corso del quartiere di Napoli Est: la circostanza impedisce ai veicoli di utilizzare le corsie "ridisegnate" proprio per la presenza del cantiere e crea situazioni di pericolo per autisti e pedoni.