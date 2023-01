Napoli, cantiere di Repubbliche Marinare: nuova scadenza per ultimare i lavori

Nuova scadenza per i lavori in via delle Repubbliche Marinare a Barra, quartiere nella zona orientale di Napoli, dove, abbattuto il viadotto, si lavora alla riqualificazione della strada. L’intervento, avviato a ottobre 2021, dovrà concludersi in primavera.

La nuova deadlive è il 31 marzo 2023. È la data specificata nell'ordinanza del Servizio Viabilità e Traffico del Comune di Napoli che recepisce la richiesta del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche che ha in carico l’esecuzione dei lavori di riqualificazione lungo l’importante arteria di Napoli Est. Dunque, si estende la situazione creatasi con l’apertura del cantiere nel 2021, ossia la possibilità di utilizzare soltanto una parte della carreggiata in direzione San Giorgio a Cremano. Coloro che, invece, si spostano verso il centro città devono passare in via Chiaromonte e via Volpicella così da superare l’area dei lavori per poi immettersi nuovamente in via delle Repubbliche Marinare.

Passanti e residenti sono costretti a tollerare ancora per diverse settimane i disagi tra i quali rallentamenti e ingorghi dovuti al numero consistente di veicoli che transitano in zona per spostarsi da e vero l’area orientale e quella vesuviana. Intanto si lavora per realizzare la carreggiata, i marciapiedi, la nuova rotatoria all’altezza con via Achille Lauro e quanto altro previsto dal progetto concepito nel lontano 2012, ben undici anni fa, per rimuovere una infrastruttura inutile e per eliminare situazioni di degrado. Avviate nell'autunno del 2021, le attività hanno subito importanti rallentamenti per il ritrovamento di materiale in amianto, poi rimosso, e per le fasi di bonifica delle aree.

L’ulteriore e tassativa scadenza è il 30 aprile 2023: è la data entro la quale bisogna portare a termine i lavori previsti per rimettere in sesto molte strade cittadine in vista della tappa del prossimo Giro d’Italia che arriva a Napoli l’11 maggio. Tra le strade da riqualificare c’è anche via delle Repubbliche Marinare: si mette mano al tratto incastrato tra via Botteghelle (confine con il Comune di San Giorgio) e via Figurelle. I ciclisti, infatti, attraverseranno la strada di Napoli Est nel percorso finale per poi concludere il Giro proprio nel cuore di Napoli.