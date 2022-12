Napoli Est, lavori “senza scadenza” a Barra: bisogna chiudere per il Giro d'Italia

Prende forma la nuova strada in via delle Repubbliche Marinare, importante arteria di Barra, quartiere nella zona orientale di Napoli. Dopo l'abbattimento del cavalcavia e la bonifica di alcune aree, operai e mezzi lavorano senza sosta per riconsegnare la strada che è entrata nel percorso della tappa napoletana del Giro d'Italia 2023.

Nel tratto prossimo all'incrocio con via Volpicella è già stato realizzato un lungo cordolo che separerà le future carreggiate, una in direzione Napoli centro e l’altra verso la zona orientale e vesuviana. Si opera anche nell’altro lato del cantiere dove le operazioni sono state bloccate per diversi mesi per la presenza di materiale contenente amianto, successivamente rimosso. In queste aree, interessate da apposita bonifica, il lavoro da portare avanti per riconfigurare la strada è sicuramente più intenso.





Il nodo sul cantiere di via delle Repubbliche Marinare riguarda proprio i tempi. Avviati nell'ottobre 2021 i lavori sarebbe dovuti essere ultimati la scorsa primavera, poi slittati per la necessità della bonifica. L'ultimo atto pubblico relativo a tale intervento di riqualificazione è un'ordinanza del Comune di Napoli che indicava il 31 ottobre 2022 quale limite di un dispositivo di traffico utile proprio per far proseguire il cantiere. Non sono emerse altre informazioni sull'ultimazione dei lavori se non una nuova scadenza imposta proprio per utilizzare la strada per il prossimo Giro d'Italia. Difatti, i Comuni che beneficiano dei finanziamenti della Città Metropolitana per mettere in sicurezza le strade - Napoli è tra questi - dovranno concludere i lavori entro il 30 aprile 2023. Utilizzando le risorse dell'ente di piazza Matteotti, un milione e mezzo di euro, si provvederà alla manutenzione del tratto di via delle Repubbliche Marinare successivo al cantiere dell'ex viadotto: è quello compreso tra via Figurelle e via Botteghelle.

La speranza per residenti e passanti è che entrambi i cantieri possano essere conclusi ben prima di fine aprile così da evitare i disagi, dagli ingorghi alle code alla mancanza di spazi per il parcheggio. Intanto già si immagina la nuova via delle Repubbliche Marinare: dalle carreggiate da rifare alla nuova illuminazione, dalle aree per la sosta agli spazi verdi e attrezzati. Una vera e propria svolta dopo anni di degrado e abbandono che sarà accompagnata anche dal passeggio della storica competizione sportiva.