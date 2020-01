Napoli Est, liquami e rifiuti in strada davanti alla scuola: è allarme degrado a Barra

Si torna a scuola tra spazzatura e fogne “scoppiate”. La grave situazione igienico-sanitaria si registra in via Mastellone a Barra, nei pressi dell'istituto comprensivo 68° Rodinò e dell'isola ecologica comunale del quartiere nella periferia orientale di Napoli.

Da diversi giorni sul marciapiede antistante le aule si è creata una maxi-discarica di rifiuti. I cassonetti a poca distanza sono colmi, così residenti e passanti continuano a scaricare a terra sacchetti di spazzatura e altro materiale da differenziare. Per rimuovere i diversi quintali di rifiuti, che interessano parte della carreggiata, sarà necessario l'intervento di una ruspa e diverse ore di lavoro da parte degli operatori dell'Asìa Napoli, costretti a lavorare anche in altre decine di punti della periferia orientale della città per ripristinare le gravi situazioni generatesi nei giorni di festa.



Ultimo aggiornamento: 11:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A questo indecente spettacolo si aggiunge l'altra situazione preoccupante. Da alcuni giorni i tombini dell'impianto fognario della zona sono letteralmente “saltati” e i liquami continuano a fuoriuscire sulla carreggiata creando delle vere e proprie pozzanghere di acque nere e altro materiale lurido. La circostanza non è collegata alle abbandonati piogge delle settimane scorse ma si verifica da tempo e in particolare nelle ore della giornata in cui si registra un maggior consumo di acqua. I residenti raccontano di un intervento dei tecnici dell’Abc Napoli nei giorni precedenti alle feste natalizie che, a quanto pare, non ha risolto il problema di grossa portata: l'impianto non regge la quantità di acque sporche prodotte dai numerosi cittadini che abitano in zona. Uno dei tombini, sul tratto di strada dalla scuola al presidio sanitario, risulta dissestato e rappresenta un pericolo per i numerosi veicoli.Uno schiaffo all'igiene e al decoro del quartiere di Napoli Est da tempo vessato da continui sversamenti illeciti di rifiuti, come accade nell'enorme area verde accanto al parco della storica Villa Letizia e in diversi altri punti di Barra.