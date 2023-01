Napoli Est, maxi-pulizia in via San Nicandro: interventi contro gli allagamenti

Si mette mano in via Principe di San Nicandro per eliminare degrado e pericoli. La strada a metà tra San Giovanni a Teduccio e Barra, quartieri nella zona Est di Napoli, è interessata, nei giorni di pioggia, da importanti allagamenti che generano disagi e preoccupazione tra residenti e passanti.

In numerose occasioni i cittadini hanno lamentato la copiosa presenza di acqua sulla carreggiata nelle giornate di maltempo tale da impedire a persone e veicoli di spostarsi in sicurezza e da creare pericolo soprattutto a coloro che abitano ai piani bassi. Ancora più preoccupante la fuoriuscita di liquami dall'impianto fognario che spesso ha generato problemi di igiene e mancato decoro. Di qui la necessità di liberare le caditoie e controllare l'impianto fognario a servizio della strada e di quelle limitrofe.

Operai e mezzi dell'azienda comunale ABC Napoli interverranno in via Principe di San Nicandro sabato 21 gennaio 2023. Si lavorerà alla pulizia straordinaria delle caditoie della strada di Napoli Est che sarà chiusa al traffico dalle ore 7 alle 17 così come deciso con una specifica ordinanza della VI Municipalità di Napoli. Il lavoro sarà svolto in due fasi: la prima riguarda il tratto compreso tra corso San Giovanni e cupa Vicinale Sant’Aniello e l'altra il tratto da cupa Vicinale Sant’Aniello a via Aviglione.

I residenti sperano che alla giornata di maxi-pulizia di sabato possano seguire altre azioni a partire da una adeguata attenzione all'alveo Sannicandro che corre lungo la strada: difatti, in passato, in più occasioni, l'acqua del canale è straripata sulla carreggiata raggiungendo diverse abitazioni. L’intervento in via Principe di San Nicandro è tra quelli concordati nella Conferenza Permanente dei Servizi del Comune di Napoli così da evitare disagi ai cittadini: la strada è, infatti, fondamentale per la viabilità della zona orientale consentendo il collegamento tra corso San Giovanni e via delle Repubbliche Marinare dove, intanto, si lavora per riqualificare la carreggiata dopo l’abbattimento del viadotto.