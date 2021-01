Napoli Est, divano e pneumatici accanto ai cassonetti: micro-discariche di rifiuti in strada a Ponticelli

Rifiuti senza alcun tipo di differenziazione sporcano le strade cittadine. Un fenomeno che riguarda, in particolar modo, i quartieri della zona orientale di Napoli. Quotidianamente ingombrati, elettrodomestici e materiali che possono essere riciclati invadono marciapiedi e carreggiate.

Un fenomeno che ha tante sfaccettature. Molti residenti e commercianti non differenziano adeguatamente i rifiuti conferendoli direttamente nei cassonetti grigi - quelli dell'indifferenziata - ancora numerosi tra le strade dei quartieri Barra, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio. Difatti, il servizio di raccolta differenziata porta a porta riguarda solo poche aree della zona orientale, come alcuni parchi residenziali. Inoltre, le micro-discariche di «monnezza» accanto ai cassonetti stradali sono da ricondurre anche al costante sversamento di rifiuti da parte di cittadini, operai e imprese che si liberano illecitamente dei materiali senza seguire l'iter adeguato.

E ancora: materassi, mobili, elettrodomestici, pitture, solventi e tanti altri rifiuti possono essere smaltiti gratuitamente attraverso le isole ecologiche ma finiscono in strada determinando scene di incredibile degrado e pericolosità.

Conoscere i servizi offerti a favore di cittadini e commercianti è fondamentale per evitare situazioni del genere. Proprio per informare e sensibilizzare tutti al corretto conferimento dei rifiuti sarà messo in campo un servizio di comunicazione per lo sviluppo della raccolta differenziata. In questi giorni il Comune di Napoli ha approvato gli atti per l'aggiudicazione della gara per un importo di 520mila euro a una srl napoletana.

La campagna intende persuadere gli utenti ad aderire alle buone pratiche della separazione dei materiali. Lo farà dando istruzioni per la corretta esecuzione della raccolta differenziata sia stradale che PaP, ovvero porta a porta, e informando sul servizio delle singole isole ecologiche. In particolare, l'agenzia realizzerà contenuti multimediali, come video e animazioni, per il sito web istituzionale, per le pagine social e per le app per smartphone. Video grafiche animate, video pubblicitari professionali, pubblicità radiofoniche, banner digitali, icone e loghi, materiali video didattici. La campagna, che riguarderà diversi canali e durerà dodici mesi, coinvolgerà anche dei testimonial. Altresì sono previste affissioni sugli spazi pubblicitari, sulle pensiline e sui mezzi pubblici dell'ANM Napoli. Pubblicità sulle tv locali, nei cinema e video metrò. I contenuti saranno diffusi in diverse lingue parlate in città come inglese, cinese, spagnolo, srilankese e arabo.

Oltre l'informazione e la sensibilizzazione resta molto da fare per la repressione del fenomeno di sversamento abusivo dei rifiuti. Diverse zone di Napoli Est sono costantemente prese di mira da delinquenti che abbandonano anche materiali speciali come inerti, guaine, amianto e altri materiali. Cumuli che, in poche settimane, diventano vere e proprie discariche per le quali ci sono alti costi di bonifica.

