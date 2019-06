C'era una volta Napoli Est: monnezza e colonne di fumo nero nell’ex bitumificio di Ponticelli

Venerdì 7 Giugno 2019, 12:00

Montagne di spazzatura, fumi maleodoranti e aria irrespirabile. È questo quel che resta dell’ex fabbrica di bitume di via Botteghelle, a Ponticelli, sequestrata anni fa e oggi ridotta a un'enorme discarica abusiva. Chi abita in zona racconta di colonne di fumo acre e soffocante che si alzano ogni giorno dalla montagna di rifiuti. «Viviamo in queste condizioni da anni, siamo barricati in casa, non accendiamo neanche i climatizzatori d'estate per paura di portare dentro parte di quel fumo che rende l’aria irrespirabile».Eppur si muove, nei giorni scorsi c'è stato il sopralluogo di una squadra dell’Arpac per effettuare rilevamenti. «Pretendiamo risposte - rilanciano i residenti - Abbiamo avuto tanti lutti in questi anni e non sappiamo se siano legati a questo schifo. Questa è una bomba ecologica che potrebbe esplodere da un momento all'altro».