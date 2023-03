Napoli Est, nuova rotatoria a Barra: attesa per la riapertura ipotizzata a fine marzo

Prende forma la nuova rotatoria nel cantiere di via delle Repubbliche Marinare a Barra, quartiere nella zona Est di Napoli, dove si lavora da un anno e mezzo per riqualificare la strada dopo l'abbattimento del viadotto. Residenti e passanti attendono da tempo la restituzione della strada che è fondamentale per la viabilità cittadina.

Poche settimane fa è emersa l'ipotesi della riapertura al traffico entro fine marzo della carreggiata in direzione centro città chiusa proprio per consentire l'avvio del cantiere nell'autunno del 2021. A scandire la scadenza del 31 marzo è stata anche l'ordinanza con cui il Comune di Napoli ha prorogato il dispositivo di traffico creato per consentire il prosieguo dei lavori di riconfigurazione a raso di via delle Repubbliche Marinare.





Finora gli operai hanno lavorato, oltre che alla nuova rotatoria, anche ai marciapiedi che fanno da spartitraffico tra una carreggiata e l'altra. Evidente la mole di lavoro necessaria alla riqualificazione dell'area del cantiere a ridosso dei palazzi in direzione San Giorgio a Cremano, ossia lo spazio in cui nei mesi scorsi è stato ritrovato materiale contenente amianto: circostanza che ha allungato i tempi di intervento per i necessari rilievi, la fase burocratica e la necessaria bonifica. Come evidente dalle immagini, infatti, si lavora ancora per spianare il terreno per realizzare il massetto della nuova corsia. Ulteriori sforzi sono necessari anche in altri punti del maxi-cantiere così da portare a compimento il progetto di rigenerazione atteso da tempo dai cittadini della zona orientale della città.

Al momento non si hanno informazioni sulla riapertura della corsia in direzione Napoli centro prevista a fine marzo. Su questi e altri lavori pubblici attivi in città c'è una scadenza inderogabile: entro il 30 aprile, infatti, bisogna portare a termine i lavori nelle strade inserite nel percorso del Giro d'Italia atteso in città l'11 maggio. Tra queste c'è anche via delle Repubbliche Marinare che sarà attraversata dai ciclisti nel tragitto di rientro verso il cuore di Napoli dove si concluderà la manifestazione sportiva.