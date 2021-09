Napoli Est, oltre un milione per viale della Villa Romana: misure contro gli incidenti

Dissesti e incidenti fanno di viale della Villa Romana una delle strade più pericolose in città. L'asse viario - che si apre nei pressi dell'Ospedale del Mare di Ponticelli e attraversa il quartiere Barra - è utilizzato quotidianamente da migliaia di veicoli, specie mezzi pesanti. Per far fronte all'usura della strada e ai numerosi pericoli l'amministrazione comunale ha avviato il bando di gara per i lavori di manutenzione straordinaria della strada, asse strategico della zona orientale di Napoli.

APPROFONDIMENTI IL VERDE Napoli Est, alberi secchi e pericolosi: nuovi 100 esemplari a Barra L'EMERGENZA CASA Napoli, l'ultima estate nell'amianto: diritto... IL DEGRADO Gianturco, le costruzioni abusive dei rom: «Rischio guerra...

Ci sono a disposizione un milione e 470mila euro del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli. Il progetto prevede interventi sulla carreggiata interessando, in particolare, i tratti curvilinei. Si procederà alla fresatura della pavimentazione esistente, al rifacimento dello strato di collegamento e del tappetino in conglomerato bituminoso e al ripristino di chiusini e caditoie dissestati. Si lavorerà anche su marciapiedi e guardrail: i numerosi incidenti registrati finora obbligano al ripristino delle barriere laterali con l'eventuale sostituzione delle fasce metalliche così come dei distanziatori e dei dissipatori. Inoltre, si provvederà alla pulizia e all’espurgo del sistema di raccolta delle acque piovane e al totale rifacimento della segnaletica orizzontale. La superficie coinvolta negli interventi è di circa ventiduemila metri quadrati.

Con i prossimi lavori si intende migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione: la strada è tristemente nota per la molteplicità di incidenti. Viale della Villa Romana - che prende il nome dall'antica dimora che insiste lungo la strada - è strategico per il collegamento alla rete autostradale e allo smaltimento del traffico dei paesi vesuviani. Lungo la strada insistono diverse strutture di particolare rilevanza, come la stazione dei Carabinieri di Ponticelli, gli uffici del Giudice di Pace, un grande impianto sportivo comunale e numerose abitazioni, come il complesso di edilizia residenziale del ‘lotto O’. In più occasioni i cittadini hanno chiesto agli organi competenti di attivarsi per garantire la sicurezza di pedoni e autisti e di provvedere a misure per scoraggiare l'eccessiva velocità, particolarmente pericolosa nelle importanti curve lungo l’asse.