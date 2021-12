Napoli Est, terrazze con gli aromi: si arricchisce l'orto urbano di Ponticelli

Dal degrado ai profumi e ai colori. Riprendono vita altre terrazze dell'orto urbano di Ponticelli, nella zona orientale di Napoli. Sei grandi pezzi di terra all'interno del parco comunale 'Fratelli De Filippo' sono stati recuperati grazie alle donazioni di numerosi cittadini attraverso l'iniziativa del Centro Commerciale Neapolis di via Argine.

Rovi ed erbe infestanti hanno lasciato spazio all'orto aromatico composto da oltre 450 piantine di lavanda, timo e rosmarino acquistate e sistemate da operatori specializzati su opera del Neapolis. Le terrazze - poste al centro della piazza nel punto più in alto del parco comunale di via Maria Malibran - sono state inaugurate questa mattina insieme all'abete Nordmanniana alto tre metri che accoglie grandi e piccoli all'ingresso dell'orto. L'albero è stato impreziosito con elementi naturali da parte degli studenti dell'istituto comprensivo 70° Marino Santa Rosa di Napoli Est che non hanno fatto mancare alcuni pensieri e riflessioni riportate su biglietti e disegni.





Si arricchisce, in questo modo, l'importante patrimonio verde dell'orto urbano di Ponticelli ideato e realizzato dal 2015 dal Centro Diurno Lilliput, diretto dalla dottoressa Anna Ascione: la realtà fa capo al dipartimento dipendenze dell'Asl Napoli 1 Centro. Dopo alcuni mesi di sperimentazione con le sole persone seguite dalla struttura per varie forme di dipendenza, l'orto è stato poi aperto a scuole, associazioni e cittadini. Ne è nata una comunità che si organizza attraverso il comitato civico degli ortolani. Sono proprio questi ultimi l'anima delle numerose iniziative: dalla coltivazione delle singole terrazze alla pulizia delle aree comuni, infatti, i volontari si prendono cura di una importante area del parco De Filippo un tempo abbandonata e degradata. Una comunità che, nel corso degli anni, ha messo in pratica una serie di azioni sostenibili così da rappresentare un modello replicabile in altre zone: dalle compostiere agli impianti d'irrigazione a goccia, dal disinfettante naturale alla riduzione dei rifiuti.

«Con questa nuova iniziativa Nhood, società proprietaria che gestisce il centro commerciale Neapolis, regala alla città di Napoli un nuovo spazio verde da vivere e co-progettare insieme ai cittadini per diffondere al tempo stesso un messaggio d’arte, cura e sostenibilità», spiega Floriana Borriello, Shopping Center Manager Centro Commerciale Neapolis.

Ad oggi sono oltre 260 le terrazze assegnate a cittadini, scuole e associazioni. Il segno evidente che l'orto urbano di Ponticelli rappresenti una realtà aperta al territorio, come evidenzia Margherita Aurora, operatrice della cooperativa sociale ERA che lavora in integrazione con l'azienda sanitaria locale nel Centro Diurno Lilliput. Un vero e proprio punto di riferimento che attira l’attenzione di studenti ma anche semplici curiosi. Ora più che mai con i profumi delle erbe aromatiche!