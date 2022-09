Napoli Est, il parco «sconosciuto» di Barra negato ai cittadini

Mille metri quadrati di verde pubblico negati ai residenti di Barra, quartiere nella zona orientale di Napoli. Il parco municipale di via Luigi Volpicella è sconosciuto ai più in quanto accessibile soltanto a poche persone in un'area di Napoli Est ad altissima densità abitativa e in un cui scarseggiano spazi dedicati ai più giovani.





La struttura comunale di Barra - che rientra tra i beni patrimoniali indisponibili di Palazzo San Giacomo - conosce, da diversi anni, una gestione informale da parte di alcuni cittadini che si fanno carico anche della pulizia. Non risultano affidi o altri tipi di adozione del bene a favore di privati o altre realtà stando ai dati pubblici disponibili. Aperto soltanto per poche ore al giorno, il parco non vede interventi di manutenzione o sorveglianza da parte dell'amministrazione comunale e, in particolare, dalla Municipalità di Napoli Est cui dovrebbe spettare la gestione ordinaria. Il polmone verde - che ha due accessi - è stato realizzato nel periodo post terremoto del 1980 così da recuperare terreni incolti e creare spazi da destinare ai cittadini, specie ai più giovani. Dall'esterno risultano visibili una fontana, i gazebo e diversi alberi ad alto fusto che creano una grande zona d'ombra. Altresì si notano materiale vario, come suppellettili e utensili. Un’aiuola appare trasformata in un piccolo orto.





Il parco di via Volpicella non compare tra le aree verdi cittadine sul sito web istituzionale ma è inserito nell'inventario immobiliare del Comune di Napoli sin dal 1988. A pochi metri da questo esiste un altro spazio comunale affidato alla Municipalità: si tratta di un'area attrezzata con campo da calcio, campo da bocce e spazi verdi e pavimentati. Aperto al pubblico e fruibile regolarmente, quest'ultima è stata interessata, di recente, da interventi di riqualificazione che hanno permesso di ripristinare decoro e sicurezza a favore dei numerosi utenti, sia giovanissimi che anziani.

Destino diverso per il parco "sconosciuto" di via Volpicella che non è l'unica struttura pubblica abbandonata nella zona orientale di Napoli. Nel medesimo quartiere c'è un altro parco comunale chiuso da anni e in condizioni di pesante abbandono: è in viale della Villa Romana, posto alle spalle della cittadella giudiziaria e di alcuni locali destinati a magazzini. Stesso destino per il parco di via Molino dei Cordari nel quartiere Ponticelli dove le erbacce ricoprono l’intero campo polivalente e il gazebo in ferro.