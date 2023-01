Napoli Est, più fondi per l'ex hotel Tiberio di Gianturco: oltre 7milioni per il recupero

Buona notizia per l'ex hotel Tiberio di Napoli. Per la riqualificazione della struttura comunale di Gianturco, quartiere nella zona orientale del capoluogo campano, ci sono a disposizione più fondi.

Si passa da quattro milioni e 800mila a ben sette milioni e 281mila euro del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 utili a mettere mano sul bene di via Galileo Ferraris da tempo abbandonato e in più occasioni "visitato" da vandali e delinquenti che hanno fatto razzia di materiali di ogni genere così come denunciato da Il Mattino la scorsa estate.

La necessità di maggiori risorse per l'intervento sull'ex hotel Tiberio è stata evidenziata, in particolare, dal Servizio Tecnico Patrimonio del Comune di Napoli che ha chiesto un incremento dei fondi assegnati per due milioni e 481mila euro rispetto all'importo previsto inizialmente. In particolare, il nuovo quadro economico prevede lavori per cinque milioni e 830mila euro, 90mila euro per smaltimento rifiuti, 317mila per la progettazione e il resto per tasse e altre spese. Aumentano anche i metri quadrati interessati dall'intervento che da ottomila passano a 9.500. Sono le cifre messe nero su bianco in un atto dell’autorità responsabile del PSC della Città di Napoli.

L'ex hotel, dopo l'intervento di recupero e riqualificazione, sarà sede di diversi uffici comunali tra i quali quelli della IV Municipalità. Il trasferimento degli uffici nel complesso di via Ferraris consentirà di ottenere un «notevole risparmio di spesa dei costi sostenuti per le attuali sedi». É utile ripristinare i vari spazi, gli impianti, installare nuovi infissi e così via. Ultimata la fase di progettazione e concluse le successive verifiche l'amministrazione comunale dovrà affidare i lavori così da avviare il cantiere.