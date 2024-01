È sempre l'area orientale il laboratorio per la rigenerazione e riqualificazione urbana con o senza nuovo Prg che comunque entro l'estate dovrebbe essere pronto. Si parte da lì in questo caso da Ponticelli dove il Comune finanzia con 3,3 milioni un project financing il cui progetto è stato fatto da un'Ati Associazione temporanea di i presa composta da tre società sportive. Si tratta del recupero di un Centro sportivo comunale situato nel rione Incis di Ponticelli che sostanzialmente cambierà volto e avrà nuove funzioni non solo sportive. La giunta guidata dal sindaco Gaetano Manfredi ha approvato il progetto definitivo della delibera che porta la firma degli assessori Emanuela Ferrante che ha le delega allo Sport e Pier Paolo Baretta che invece è il titolare delle finanze. I lavori dovrebbero iniziare entro tre mesi e per il quartiere sarebbe un'autentica svolta. Ponticelli è la storia dell'area orientale di cui ha pagato la deindustrializzazione pur conservando un centro storico importante e che ora si presenta alla ribalta per sfruttare nuove opportunità. Come già accaduto per Taverna del Ferro a San Giovanni dove si sta ricostruendo l'intero quartiere. La delibera che ha avuto il via libera fanno notare da Palazzo San Giacomo rientra «nel piano di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi presenti» su tutto il territorio cittadino. Si tratta di un project financing con soldi pubblici perché comunque si farà un bando solo che chi ha presentato il progetto avrà, a parità di offerta, una prelazione ma con ampie garanzie per i residenti. Nella convenzione che hanno stipulato le parti ci devono essere spazi per le scuole e per i ragazzi del quartiere a prezzi calmierati.

A essere stato approvato dunque è il progetto di fattibilità tecnico economica «per la ristrutturazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria del Centro Sportivo Comunale del Rione Incis di Ponticelli a via Walt Disney» complesso dismesso e in stato di abbandono da ben 16 anni. Sono 9 gli interveniti programmati: la totale ricostruzione del Campo di Calcio a 11 in erba sintetica, con ripristino ed incremento degli spalti che saranno forniti di 850 posti e spogliatoi dedicati, e che potrà ospitare incontri di calcio fino alla Serie D. La costruzione di un campo di Calcio a 9 con relativi spogliatoi, l'installazione di 3 campi di Padel semi coperti con spogliatoi. E ancora: un campo polifunzionale per Calcetto, Basket e Pallavolo. Fin qui le attrezzature sportive che sulla carta sembrano essere di primo livello e in grado di soddisfare più tipi di utenze. A questo però si associano una serie di servizi. Si costruiranno infatti uffici di Amministrazione per la gestione della struttura che sarà affidata a chi si aggiudicherà la gara. Il Comune incasserà 12 mila euro all'anno per 30 anni per rientrare dalla spesa di 3,3 milioni. Oltre agli uffici sono previsti ambulatori medici di oltre 200 mq, un' area ristoro con bar e piscina esterna ad utilizzo degli atleti e dei soci un attrattore non di pococ conto che garantisce la funzionalità della struttura anche in estate senza contare che nell'area est simili strutture non ce ne sono. Infine ma certo non ultimi si costruirà un parcheggio con punti di ricarica per auto elettriche e un'area conferenza stampa indoor. Parola all'assessora Ferrante: «Continua, con questo progetto, la cura del nostro patrimonio immobiliare sportivo e, come comunicato già in precedenza, prosegue il piano straordinario di ristrutturazioni che ha interessato tutti gli impianti sportivi e che rappresenta il necessario passo verso il benessere dei nostri cittadini. Ci prendiamo cura dei nostri siti, abbandonati da troppo tempo, e nel farlo partiamo dalle periferie. Creare un centro di aggregazione con tali potenzialità, nel rione Incis di Ponticelli, rappresenta in pieno il significato della nostra sfida più importante ed ambiziosa: rendere lo sport una politica sociale cruciale per l'inclusione, per l'educazione, per la salute e per la felicità dei nostri cittadini». L'Ati è composta dall'Asd Cercola, Calcio fox e Lg Invest s.r.l. e Borroso Società Cooperativa.

Cosa significa questo investimento per il Municipio? Nel Dup Documento unico di programmazione è ben chiarita la strategia. «La volontà dell'Amministrazione si legge nel documento è di favorire la libertà della pratica sportiva e combattere ogni forma di limitazione, riconoscendo nello sport, nelle attività motorie e ricreative e nel diritto al gioco, gli strumenti fondamentali per la formazione e il benessere della persona, l'inclusione e la cooperazione tra le comunità. A tal proposito è significativo che la città di Napoli sia stata ufficialmente designata quale Capitale Europea dello Sport 2026».